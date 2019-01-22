建構健康安全無虞　給高齡長者更舒適精緻的生活

文／時尚家居 資料提供∣台灣松下環境方案股份有限公司(essales.tw.panasonic.com) 採訪撰文∣孔婕瑀

你認識的〝台灣松下環境方案〞給你的企業形象為何？節能照明、智能設備、還是充滿先進科技、具時尚意象的家用電子產品？！利用科技帶給大眾節能且舒適生活發展的台灣松下環境方案，在體現到近20年來高齡化族群的正成長，未來將是銀髮族社會的結構，「希望帶給高齡長者更舒適精緻的生活！」成為台灣松下環境方案接下來努力的重要方針。

技術開發，高齡者未來的優質服務質量

2001年，松下環境獲得了ISO 9001（國際質量管理標準），並建立了服務質量控制體系。堅持材質與服務質量上的細節與要求，讓使用者感覺到安心與舒適。

公司總部設在日本的松下Age-Free Life Tech Co.,Ltd，是為老年人和身體殘疾人製造及創造助生活用品及相關護理產品，主要提供項目多為衛生保健設備，如：浴缸扶手，淋浴椅座椅和床，並擁有產品分銷及零售準備的企業模式，從區域性服務、護理產品的研發生產、以及租貸、零售部門的成立等三個面向，積極的給予高齡者最舒適、安全無虞的居家生活。

專業建構，高齡者所需的安全無虞生活

台灣松下環境方案考慮到老年人的安全，產品及零售業方面則從開發水循環設施方面著手，設計開發適合老年人居住的浴室環境，例如：預防跌倒、易於使用的洗臉盆、提供幫助的浴室和輪椅…等，引入人工智能和先進機器人技術的建議，在設備與器材的設計上，提供相對的服務及輔助性。

區域性服務方面，指的是在熟悉的地區，通過專業到位的服務實現“家庭護理”，以支持家庭護理，使長輩能夠健康生活。不論是短期的護理生活、或是日間護理服務、或是就診護理，讓長者都能夠放心參與。

護理產品的研發生產方面，則強調從護理產品到住宿設備，引進開發先進技術，充分利用護理場所的專業知識。通過結合實際護理場所的各種需求和松下擁有的先進產品設計技術，規劃和開發產品。利用評估技術，如“數字人體”模擬，可以顯示松下為產品開發獨立開發的人體負荷。

高齡化社會必是未來趨勢，長者的照護與醫療成為重要首要重視及關切所在。台灣松下環境方案的Age-Free Life，將提供高齡長者更優質、健康、安全的生活環境，透過技術及人性化的研發設計，以專業的服務，滿足長者對於生活品質的要求。

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