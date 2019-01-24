大師巧手創造魔術空間　22坪老公寓蛻變時尚御所

文／時尚家居

林雅琳 攝影 ∣ 范盛雄 空間設計 ∣ IS國際設計

空間本是靜態向量，多了人的角色才會開始變得豐富、有層次。然而做為以人為本的居宅空間，受限於建築形式與先天條件，舒適、美感、機能、人性化等必要元素不可能與生俱來，須仰賴後天有計畫的調養與改善，猶如這座棲身繁華中的高齡老公寓，在陳嘉鴻設計師一番巧思重塑下，脫胎換骨後的新姿著實令人驚艷！

格局重置 創造空間極大值

僅僅22坪的室內面積絕不算大，但是置身改造完成後的現場時，親身感受到的空間感卻是數倍以上的寬敞，甚至還能放下一座總寬近三米的中島長檯，這早已經不是「魔術」兩字可以解釋的了。

然而重新對照改造前的原始照片，就會發現本案原本就有限的坪數，還被硬隔成三房，壓迫感可想而知，儘管座落邊間，照理至少採光會好，但卻因自身樓層不高、鄰棟靠得又近，邊間的優勢幾乎消耗殆盡，再加上屋主對於新家抱持的深切期待，這些都將是接下來的改造重點。

考量平時使用者以夫妻倆人為主，當攸關建物體質與使用年限的防水、結構強化步驟完成後，首先進行的就是令屋貌煥然一新的平面配置，設計師將室內原隔間全數拆除，另根據使用者需求，打造包括客廳、餐廚中島在內的大器公領域、附加更衣室的高機能主臥室、多功能和室與專用書房、雙衛等單元，同時還善用入口陽台後端，增設一間實用儲藏室以取代高鞋櫃，零死角、零浪費的全方位佈局，具體將空間效益發揮到淋漓盡致！

情境質感的經營 無與倫比

「我從來沒想到家裡可以有這麼好的情調，自從完工入住後，我根本不想出門，只想找幾個好朋友圍著中島、享受這美酒美食；共度迷人的美好時刻！」這是女主人被問到入住感想時由衷的一段悄悄話。

的確，自踏進此案大門開始，就像進了一個全然與城市喧囂無關的優雅國度，由一旁落地窗逸入的光線，讓第一眼所見格外清朗，正對大門是一座高挑門扇，既是端景也是鞋間、儲藏室入口，更能確保玄關不被雜物囤積。當腳步來到客廳，一點透視的景深軸線，當下展現出人意表的大格局！由客廳、中島餐區到後端的多功能和室，光是眼前的空間感，誰能相信這屋子的坪數僅僅22坪！

客廳主牆、沙發背牆皆以同款灰色進口磚施作，樸實內斂的質地，烘托訂製家具、黑色大理石低檯恰如其分，全室滿鋪的木地板，輝映周邊多處造型牆的沈穩木質肌理，更為整個空間注入源源不絕的溫馨與設計品味。

居於全宅中央的橫向中島軸線，不僅是此案核心的機能、交誼聚落，也是女主人最愛的設計重點，略高於一般餐桌的主量體，由白色人造石以Ｌ型彎折而下形塑檯面，將應有的餐廳機能與搭配高腳椅的休閒情趣合而為一，特別是面寬近三米的大尺度，因為事前比例拿捏得宜顯得大器且遊刃有餘，而左側一字排開的廚房軸線，一併整合日常中必要的所有生活機能，廚具外觀上也能與中島造型相互輝映，獨家專屬的個性品味無懈可擊！

彈性創意 賦予空間百變魅力

坐落沙發背牆後方，差不多是兩間房併合而成的主臥室，擁有別出心裁的多進式動線，內裝的豐富與精緻程度，也著實讓使用者歎為觀止！首先睡眠區力求靜謐嫻雅，低調的灰階色系，勾勒舒緩身心的平和溫度，床左側轉折依序進入更衣間、浴室，其中更衣室為兩列對望的過道式設計，吊架、層板、格櫃、拉抽井然有序，也能發揮有限空間的最佳效益。

此外，主臥長軸串連的多進式動線，也能妥善利用兩側開窗採光，因此睡眠區和浴室都能享有自然光進出，場域的親和力跟著大幅提升。

而位於中島軸線後方的多功能和室，採架高地板搭配輕巧捲簾的方式界定，除了平時休閒小憩品茗、有客留宿權充客房外，此區也是通往男主人專用書房的緩衝區域，小巧的書房雖然佔地不大，但隱私性、機能性和舒適度卻大受好評呢！

深入觀察架構全案的所有細節，從格局動線的重塑、各項生活機能彙整，乃至於對比例、材質的講究，都能深刻體現設計團隊的用心、貼心，而這也是對生活致敬的最佳方式。





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