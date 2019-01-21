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高速公路重覆封路施工的秘密　忍耐一時更安全上路

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文／時尚家居

（圖／ 時尚家居 提供）

跑長途，你會選擇高速公路；趕時間，你會選擇高速公路。高速公路已經成為臺灣不可或缺的交通動脈，更是扮演了經濟、運輸的核心要角。

但是如果你常常跑高速公路，你對於這樣的畫面一定不陌生：某個路段已經圍起來施工鋪柏油好幾天了，你好不容易等到他開放通車，卻又在幾天後圍起來繼續施工。這時或許會因為短暫的不便而無奈，但你是不是也會好奇，為何道路施工不一次做好，而要做做停停呢？難道，這其中有什麼不為人知的祕辛嗎？

其實多次鋪設路面都是正常的施工工序，原因得從高速公路路面鋪設的目標說起。由於每天行駛在高速公路上的車流量大，再加上車輛行駛速度快，又有許多大型運輸車輛乘載重物輾壓，路面品質就是行車安全的重要關鍵，也必須比一般平面道路有更全面的考量。而高速公路在工程最後階段，道路會鋪上名為「密級配」的瀝青混凝土，這時的道路其實已經可以讓車輛通行了，但是為了提升道路品質，還需要再加上一層「開放級配」才能算是大功告成。

只是這兩層鋪面鋪設之間，需要有一定的時間間隔，不能馬上疊加鋪設，而為了降低封路進行道路施工對用路人的影響，通常施工單位會在密級配施作完成後先開放使用，減少封路施工的天數，等到開放級配要施工時再暫停通行。就像是好吃的蛋糕，海綿蛋糕就像密級配，已經可以吃了，但是加上上層的奶油和配料，整個蛋糕才算大功告成。

這就是高速公路重覆封路施工的秘密， 所有用路人在道路施工造成不便時的包容與體諒，忍受一時的不便，以擁有更舒適、更安全、更平穩的高速公路行車體驗。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：高速公路,時尚家居

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