日本主婦界盛讚！「奈米樂」就能抗菌除臭　連黃斑黴斑都不見了！

▲把衣櫃深處的毛衣拿出來發現竟然長滿霉斑！？兒子吃飯吃到整件衣服滿滿油漬！？媽媽們望向電視裡的日劇女主角，多想像她們一樣在洗衣間輕鬆來去，捧著柔軟潔白、芬香零污漬的衣服啊～（圖／獅王提供，以下同）

消費中心／綜合報導

對於負責洗衣服的媽媽而言，秋冬的待洗衣物終於不會散發像夏天一樣臭烘烘的味道了，然而正準備把衣服丟進洗衣機卻發現……腦公的襯衫才穿了多久為何領口超級黃！？孩子吃飯吃到整件衣服滿滿油漬！？近日氣溫忽高忽低，穿太多流滿身汗，穿太少又冷吱吱，把大衣從衣櫃深處搬出來，大半年不見的衣服也不免產生霉味或霉斑，處理起來好累人。想到過沒多久就要迎接春夏了，更黃更臭的洗衣籃地獄又要重演，為什麼一年四季都要煩惱洗衣問題呢......灰頭土臉的媽媽望向電視裡的日劇女主角，多想像她們一樣在洗衣間輕鬆來去，捧著柔軟潔白、芬香零污漬的衣服，臉上不自覺漾起幸福美滿的笑容啊～

雖然戲劇效果總是比較誇張，但不可否認的是，日本在家事領域的發展始終是強項，數年前在洗衣技術這一塊，更有主打「相同水量，只需要一般洗衣精1/4用量」的超濃縮洗衣精，小小一瓶，購買收納超方便，因此默默在網路上蔓延一股代購熱潮。近幾年從日本原裝進口引進台灣，大家也才發現，原來不只用量超省，特殊的專利MEE配方，更以奈米為單位，將被污漬、頑垢深深吸附的纖維一根一根洗淨，髒污唰一下子被徹底分解，從洗衣機捧出衣物後，東翻西找，原本的髒污不見了，一點痕跡都沒落下，從裡到外真正超潔淨的解垢力就在眼前，讓人不相信也難。

▲想要有日劇生活的質感不再只是幻想，「獅王奈米樂」的奈米級除垢力讓你輕鬆洗衣。



品牌分別推出「冷水抗菌」、「淨白消臭」2款產品，方便媽媽們針對最常見的問題對症下藥，「淨白消臭」更是被網友評為一年四季都好用的功能。眼看衣服再洗幾個月，又要迎接每天大爆汗的夏天了，腦公整天通勤異味重，孩子在學校公園大玩特玩，又把髒污沙塵帶回家，「淨白消臭」在徹底分解頑垢的同時，大部分異味也隨著難除去的皮脂污垢一起浮出纖維，跟著廢水排出，還給衣物最自然清新的味道。家有毛小孩或特別在意衣物衛生的家庭，「冷水抗菌」使用抗菌配方，能滲透纖維、根根洗淨，長時間抵禦生活中兩大臭味菌。洗衣時，獨特的抗菌加上多醣分解酵素配方，還能一併分解、去除附著在洗衣槽內的細菌，防止洗衣槽生菌、發霉、發臭，就能同時防止細菌與臭味轉移到衣物上，不怕愈洗愈髒。

▲家中有毛小孩的家庭也不用擔心衣物衛生或異味消除不了，洗得乾淨、安心又健康。

然而，精打細算又重視一家人健康的媽媽，最在乎的不只是把衣服洗乾淨，近來許多品牌推出低泡產品，打破愈多泡泡洗得愈乾淨的迷思，奈米樂不只低泡、容易沖洗，還可達到省時、省水、省電「三省」，讓媽媽看到下個月水電帳單都笑了。奈米樂洗淨配方也經SGS檢測無螢光劑、無漂白劑，不含磷、甲醛，pH值中性不傷衣料，一家大小包括年老長輩甚至肌膚嬌嫩的baby都能穿得更安心。

還在為了重複清洗髒衣服而跟腦公、孩子鬧脾氣嗎？快給自己一個變身溫柔日劇女主角的機會！現在就上活動網站，分享「最少用量，爆發最大洗淨能量」的獅王奈米樂超濃縮洗衣精，就有機會把1箱12瓶奈米樂超濃縮洗衣精「淨白消臭」帶回家，體驗奈米等級的超細微洗淨力。