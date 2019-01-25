79歲肉搜達人徒步1100km返鄉　揹「兒童幸福旗」原因暖哭網友

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國際中心／綜合報導
有「肉搜達人」之稱的79歲志工尾畠春夫，辭去魚鋪工作後到處幫忙賑災、協尋失蹤兒童，他本月18日宣布，要由東京徒步走1100公里回到位於九州的故鄉大分縣，目的是希望能替全世界的小孩子祈福，不論人生中遇上何種悲喜的事情，最後都可以覺得，自己能出生在這世上是一件多麼棒的事。
尾畠春夫原本是在魚鋪工作，65歲那年他辭職展開退休生活，並到日本各處擔任志工，因此累積相當豐富的賑災經驗，去年山口縣一名2歲男童在山林裡失蹤，警消出動380人找了3天都沒有結果，他透過新聞得知這件事，立即動身前往幫忙，結果只花了1個小時就在距離男童祖父家560公尺的沼澤找到人。
▲尾畠春夫只花了1小時就找到失蹤男童，因此被封為「肉搜達人」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）
相當喜愛小孩子的尾畠春夫今年1月18日宣布，19日起要從東京徒步走回自己的故鄉大分縣，全程約1100公里，沒想到出發3天沿途受到許多民眾歡迎，有人幫忙加油鼓勵，也有人要求合照留念，他都通通答應，雖然剛開始的行程只走了大約40多公里，比預期要來得少上許多，心情卻相當高興。
推特上也有許多網友分享與尾畠春夫的合照，只見他頭上綁著一條毛巾，拉著裝有行李的小車，上面還插上寫有這次旅行目的的旗子，不管身體多累，臉上始終帶著微笑，超強正能量也為今年的冬天注入一股暖流。
至於為何堅持要徒步走完全程，尾畠春夫強調，這麼做是希望能替全世界的孩子祈福，並將這次的行動命名為「全球兒童的幸福之旅」，畢竟生活中難免會遇到不如意的事情，但也有許多開心的事，所以希望孩子們不論遭遇什麼樣的狀況，最後都可以覺得，自己能誕生在這世上是一件多麼棒的事。
近くを通りかかった尾畠春夫さんに会うことができました。79才と3ヶ月の大きな挑戦。多くの人との一期一会と絆を大切にしながら一歩一歩歩まれて下さい。足を止めさせてしまうのは申し訳ないと思いつつも、握手とハグをしていただきました。私も人に優しくできる人でありたいと心から思う。#尾畠さん pic.twitter.com/xa5iWS28O7— クイズ幼虫TAK@99人の壁 (@imomushi99walls) 2019年1月24日