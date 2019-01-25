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79歲肉搜達人徒步1100km返鄉　揹「兒童幸福旗」原因暖哭網友

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

有「肉搜達人」之稱的79歲志工尾畠春夫，辭去魚鋪工作後到處幫忙賑災、協尋失蹤兒童，他本月18日宣布，要由東京徒步走1100公里回到位於九州的故鄉大分縣，目的是希望能替全世界的小孩子祈福，不論人生中遇上何種悲喜的事情，最後都可以覺得，自己能出生在這世上是一件多麼棒的事。

尾畠春夫原本是在魚鋪工作，65歲那年他辭職展開退休生活，並到日本各處擔任志工，因此累積相當豐富的賑災經驗，去年山口縣一名2歲男童在山林裡失蹤，警消出動380人找了3天都沒有結果，他透過新聞得知這件事，立即動身前往幫忙，結果只花了1個小時就在距離男童祖父家560公尺的沼澤找到人。

▲▼霧、森林。（圖／取自免費圖庫pixabay） 

▲尾畠春夫只花了1小時就找到失蹤男童，因此被封為「肉搜達人」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

相當喜愛小孩子的尾畠春夫今年1月18日宣布，19日起要從東京徒步走回自己的故鄉大分縣，全程約1100公里，沒想到出發3天沿途受到許多民眾歡迎，有人幫忙加油鼓勵，也有人要求合照留念，他都通通答應，雖然剛開始的行程只走了大約40多公里，比預期要來得少上許多，心情卻相當高興。

推特上也有許多網友分享與尾畠春夫的合照，只見他頭上綁著一條毛巾，拉著裝有行李的小車，上面還插上寫有這次旅行目的的旗子，不管身體多累，臉上始終帶著微笑，超強正能量也為今年的冬天注入一股暖流。

至於為何堅持要徒步走完全程，尾畠春夫強調，這麼做是希望能替全世界的孩子祈福，並將這次的行動命名為「全球兒童的幸福之旅」，畢竟生活中難免會遇到不如意的事情，但也有許多開心的事，所以希望孩子們不論遭遇什麼樣的狀況，最後都可以覺得，自己能誕生在這世上是一件多麼棒的事。

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關鍵字：日本,東京,日韓風

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