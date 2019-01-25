日本女孩撞臉想來台灣　高嘉瑜邀她狂吃：「胖10公斤」才能回去

▲日本女模神似高嘉瑜。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

政治中心／綜合報導

「港湖女神」高嘉瑜日前在臉書分享一位日本女孩的照片，「大眼嘟嘴」的樣子跟她長得很像，原來這位日本女孩是一位時裝模特兒叫做masyuro，她在推特說，「我想去台灣」對此，高嘉瑜25日表示要帶她吃美食，胖10公斤才能回日本。

高嘉瑜23日在臉書貼文附上一張女孩看地圖的照片，這次高嘉瑜在臉書貼文附上一張照片，照片中的女孩跟她一樣擁有圓滾滾大眼，加上嘟起嘴吧的動作跟她更為相似，高嘉瑜本人都驚呼，「有人問我這是不是我？真的有點像耶？連我媽都問我：這是你嗎？」搜尋照片截圖，照片中的女孩其實並不是高嘉瑜，而是日本正妹模特，還有寫真集發售中。

▲長得很像高嘉瑜的日本女模回應了。（圖／翻攝自photomasyuro instagram）

Masyuro長得很像高嘉瑜的消息在台灣傳開後，不少網友湧入她的IG朝聖，也有網友用日文或英文跟Masyuro解釋因為她長得很像台灣的正妹市議員高嘉瑜，她也在限時動態中分享，因為這則新聞，讓她的IG讓這張照片的按讚數超過2000人，而且持續更新限時動態的數字以表示留念。

Masyuro也在推特中發文表示，終於進海外了！這似乎出現在台灣的新聞裡，顯然有些人覺得看起來很像，「因為我不會中文，所以充分利用Google翻譯。」

▲長得很像高嘉瑜的日本女模回應了。（圖／翻攝自photomasyuro instagram）

有網友跟Masyuro解釋，「她是台北市的議員，去年年底再次當選，現在很受歡迎」也有網友說，「台北很快就會有滿滿的海報」、「知道對方的年齡，覺得很驚訝！」另外還有網友說，「必須去台灣！」，Masyuro則回應這位網友，「我想去台灣！」

高嘉瑜25日再度po出兩人的對比圖，她表示，「歡迎ましゅろ來台灣❤️我一定會帶她吃遍美食，胖10公斤才能回日本。」網友表示，「希望全程直播 台日姐妹遊台灣」、「原來是讓對方胖十公斤的方法（筆記」、「帶她去發春聯跟紅包」、「妳老爸再背後冷汗直流……」、「可以結拜姐妹了」、「側面真的好像」。