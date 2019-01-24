海基會就是娘家　小英春節前對陸配溫情喊話

▲總統蔡英文前往海基會參加關懷陸配親子春節活動。（圖／總統府提供，下同）

記者陳政錄／台北報導

春節將近，海基會今天中午舉辦「關懷陸配親子春節活動」，邀請總統蔡英文、陸委會主委陳明通出席，過程不對外公開，蔡英文在活動中對陸配溫情喊話，表示大家在對岸有娘家，來到台灣，「海基會就是各位的娘家」。

每逢歲末年終，海基會常舉辦不同形式的陸配活動，聯繫感情，適逢近日有兩岸婚姻團體反映，陸配在台申領居留證時面談標準趨嚴，本次活動總統蔡英文罕見出席，直接與陸配「面對面」，但全部過程不對外公開，活動結束後由府方和海基會對外發布訊息。

▲總統蔡英文在關懷陸配親子春節活動上致詞。

蔡英文致詞時首先提到，活動地點「公亮廳」命名來自已故辜振甫先生字號，自己曾與辜老共事，當時負責兩岸事務，因此本次能以總統身分前來別具意義。

蔡英文強調，兩岸關係最重要的就是民間交流，在場每位新住民姊妹都能扮演主角，新住民姊妹的權益也是政府優先關注的目標。

蔡英文說，政府的目標就是讓各位姊妹在台灣也有「家」的感覺。大家在對岸有娘家，來到台灣，「海基會就是各位的娘家」。她也請大家有問題一定要反映，政府都會全力來協助、來解決。

▲總統蔡英文前往海基會與陸配面對面溝通。

海基會董事長張小月也提到，海基會永遠是陸配們的娘家，最堅強的後盾。她舉海基會與陸委會的合作成果為例，表示海基會已經跟兩萬四千多位陸配建立電話聯絡網，將隨時把政府相關政策及訊息告訴大家。

海基會「關懷陸配親子春節活動」現場共約40人出席活動，包括10餘位陸配子女。蔡英文除一一致贈紅包，也參觀海基會會史館。據了解，明天大陸委員會也將按往例，由主委陳明通與陸配進行春節圍爐活動，了解陸配在台生活情況。