羅文嘉要支持者不丟馬英九鞋　侯漢廷：勝過蔡英文

▲羅文嘉。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君日前因資深藝人鄭惠中以「不滿去蔣化」為由，遭搧巴掌。而國民黨則提出前總統馬英九任內被丟鞋，卻不見民進黨反對，質疑雙重標準。民進黨秘書長羅文嘉為此表示「我會告訴支持者，不要丟他鞋」，引來台北市議員侯漢廷大讚「勝過蔡英文」。

羅文嘉23日在中常會後受訪，被媒體問到，馬英九當總統時也被丟鞋，卻不見民進黨反對，國民黨認為是「雙重標準」，他回應，任何政黨都應該負責任告訴自己支持者，民主接受多元意見，「不要用傷害別人身體的方式，去維護你的主張」，這是一個通則，對誰都一樣。

對此，侯漢廷在臉書大讚，「羅文嘉勝過蔡英文」，馬英九被丟鞋，蔡英文身為民進黨黨主席，非但不譴責暴力，還探視嗆馬團體，要馬英九包容，而民進黨全體附和支持，此後，民進黨再也沒有資格譴責暴力。

侯漢廷表示，他肯定羅文嘉，民進黨終於出現有良知者，解鈴還須繫鈴人，只要民進黨自身與呼籲支持者放棄暴力，台灣政壇的暴力行為將大幅降低，民進黨願意不再合理暴力、走向文明，台灣社會會給掌聲。

侯漢廷強調，台灣政壇數年來，陷入以暴制暴的閉環，相較於譴責不同立場者的暴力，台灣需要政治人物呼籲自己支持者禁止暴力，如此才能跳出以暴制暴的閉環、走向和平。

▲侯漢廷。（資料照／記者季相儒攝）