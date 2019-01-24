春節搭機注意！　長榮、立榮航空「出境航班報到時間」有異動

▲長榮航空、立榮航空在春節期間調整出竟航班報到櫃台時間。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

春節出國注意！因應桃園國際機場春節旅運高峰，長榮航空與立榮航空於桃園國際機場出發的所有自營航班，自1月26日至2月17日止，將調整出境航班報到櫃檯服務時間。報到櫃檯自上午4點15分開始受理，報到結束時間則由航班起飛前40分鐘調整為前60分鐘，建議旅客於航班起飛前3小時至機場辦理登機手續，並於航班起飛前1小時完成報到及行李託運作業。

為避免旅客於人工劃位櫃台排隊久候，長榮航空建議，旅客可於航班起飛前1.5小時至 48小時前先使用EVA Mobile App或至長榮航空官方網站辦理長榮航空與立榮航空國際線航班報到手續，手續完成後即可取得電子登機證或網路報到確認單。未先辦理網路報到的旅客，也可於航班結束報到前，至桃園國際機場使用自助報到機，快速取得登機證。

▲長榮航空建議，旅客於春節時間出國應先報到、早通關。（圖／長榮航空提供）

報到完成後，旅客可利用方便又智慧的自助行李託運櫃檯託運行李，省下等候人工託運的時間。此外，長榮航空於桃園國際機場第二航廈18、19、20號櫃台皆設有快速報到服務櫃檯，為已完成報到手續的旅客，提供行李託運服務。

計劃於市區預辦登機的旅客請留意，機場捷運台北車站A1站服務時間為每日上午6點至晚上9點30分，最晚報到時間為各航班起飛前2小時，行李託運最晚受理時間則為各航班起飛前3小時，該區僅受理當日長榮航空與立榮航空於桃園國際機場出發的自營航班，飛往加拿大的航班則不予受理。

旅客於航班起飛前1小時完成報到及行李託運作業後，務必預留充裕的時間完成手提行李檢查、證照查驗等通關手續，長榮航空與立榮航空於桃園國際機場出發的所有自營航班，登機手續將於航班起飛前10分鐘結束作業，為保障旅客權益及避免預選座位被取消，建議旅客先報到、早通關。