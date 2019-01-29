空服員控遭公司逼問3小時是否拍不雅照　長榮航空駁「是為了查證」

▲長榮航空空服員出面控訴，她被誣陷拍不雅照，遭公司不當約談導致心理受創。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

記者賴文萱／台北報導

一名長榮航空空服員出面控訴，她被誣陷拍不雅照，但公司未經查證就展開火速約談，並以長達3小時方式逼問個人隱私、寫自白書，造成她嚴重心理創傷。對此，長榮航空發出聲明回應，「沒有不當約談員工」，是基於保護員工及從旁協助釐清事實的立場進行關心，對未盡周延之處會虛心檢討。

桃園市空服員職業工會上午召開記者會，被誣陷拍不雅照的空服員親自出面控訴，長榮航空收到匿名檢舉信的隔日，未經查證就火速約談她長達3小時。過程中，公司高層不斷逼問她個人隱私、寫自白書，更要求她自證無罪。事後發現，不雅照與影片均為國外情色藝人sukisukigirl所拍攝，這起烏龍事件造成她嚴重心理創傷，經醫生判定罹患急性壓力症候群，建議休養一週。工會及當事人要求長榮航空針對不當約談進行澄清與致歉，並給予當事人公傷假。

▲工會要求長榮航空針對不當約談事件致歉，並給予當事人公傷假。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

對此，長榮航空下午發出聲明回應，公司對於與工作無關的檢舉，都是基於保護員工及從旁協助釐清事實的立場進行關心，預防不實謠言擴大，並無不當約談。相關事件不僅損害當事人聲譽，也已影響在長榮航空任職的全體員工，所以公司在第一時間必須做出查證。

長榮航空表示，公司約談目的意在查證，接到這樣的檢舉就火速向當事人做最直接的求證，避免謠言擴散讓當事人遭受到更大的傷害。此事涉關空服員的名節，公司已極盡小心謹慎之事，若過程中仍有未盡周延之處，將虛心檢討，但此制度仍有存在必要性。

長榮航空強調，對於影片事件，桃園市空服員職業工會直接訴諸社會大眾，造成更多人關注引發當事人更大的傷害，但卻要長榮航空基於保護空服員名節，小心謹慎所進行的查證作為道歉，其作為實難令人認同。同時，長榮航空也希望外界不要再誤信與散播不實傳言，對當事人再度造成傷害。

另外，長榮航空強調，全體員工申請特休、公傷假或是其他假別，都有程序規範，並會依法核放。特定日期的休假申請，致有缺員派遣之虞，公司盡最大努力協商員工出勤，以確保航班運作無虞。針對未確認個人班表致缺勤的個案，公司已提供改補其他假別的申請流程，並持續溝通中。所有員工申請公傷假檢附證明後，公司均會協助提出申請，並會依勞保局之判定核放。