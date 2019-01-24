登機後又喊卡！長榮班機故障3度取消　乘客倫敦機場怒苦等2天

▲乘客吳先生投訴，長榮航空倫敦返台航班延誤2天，3度取消班機，讓旅客空等。（圖／乘客吳先生提供）

記者賴文萱／台北報導

乘客吳先生向《ETtoday新聞雲》投訴，他原定搭乘1/22長榮航空倫敦返台班機，沒想到班機卻一延再延，他們在機場已經空等了2天，至今都還沒搭上機。吳先生怒批，整趟過程長榮航空都沒有主管出面說明不斷延誤的原因，讓他們很害怕飛機狀況，另外，長榮也沒確認到底班機何時才能起飛，期間沒有提供任何餐食、慰問，呼籲國人拒搭長榮航空。

▲長榮航空倫敦返台航班班機故障，旅客機場苦等2天。（圖／乘客吳先生提供）

吳先生向《ETtoday新聞雲》投訴，他1/22搭乘長榮航空BR 0068班次要從倫敦飛台灣，但沒想到飛機機械出問題，他們從當地時間晚上9點等到隔天凌晨12點半多，最後才確定航班取消不飛了。

因為原班次延至隔天1/23下午15:30才起飛，他們當天中午12點就到機場候機，結果入關後才又被通知班機再次被延後。一直到等到晚上19:30才通知可以登機，但就在他們登機後，21:30竟然又宣布再次取消班機。

▲吳先生說，長榮班機不斷取消，但現場沒人員出面解釋，也沒給乘客相關補償，只讓他們一直空等。（圖／乘客吳先生提供）

吳先生不滿表示，他們班機三度被取消，整趟過程長榮航空都沒有人員說明班機到底是發生什麼事情才不斷取消，害乘客都很怕飛機出事，擔心機上300多條人命都會出大問題。

另外，吳先生怒批，他們耗了整整2天在機場，長榮航空都沒有提供任何餐食、慰問跟相關配套措施，也不說明到底什麼時候才可以返回台灣，只會一直讓旅客在機場空等，呼籲國人拒搭長榮航空。

▲乘客吳先生批，長榮讓他們在機場苦等至今3天，一度登機卻又突喊卡不飛了。（圖／乘客吳先生提供）

對此，長榮航空表示，1月22日BR68原訂當地時間21:20自倫敦起飛經曼谷返回台北，因於起飛前發現機務問題需要檢修，航機於檢修後因已超過當地機場宵禁時間，飛機需延誤至23日起飛。



但因23日飛機於旅客登機前再次出現機務問題，經檢修排除機務問題後，原已開始進行登機，但因尋找旅客及行李辨別等地勤作業問題延誤，致使飛行員可值勤時間不足，航班預計再次延誤至當地時間24日15時00分起飛。



長榮航空已盡最大能力將旅客簽轉至他航或是安排於當地住宿，並對此次航班延誤向旅客致歉。