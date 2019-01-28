機捷春節「2階段」營運時間調整　末班車延至凌晨1點、增開加班車

▲桃園機場捷運配合春節疏運，宣布春節期間調整營運時間。（圖／機捷提供）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假長達9天，桃捷公司配合桃園市政府啟動春節交通疏運計畫，將於返鄉高峰期間（2月1日至2月3日），以及收假高峰期間（2月9日至2月11日）共6天，延長營運時間至次日凌晨1點。另外，也增加機場往北加班車每15分鐘一班（直達車、普通車交替發車），機場往南加班車每30分鐘一班（普通車），擴大服務。

▲機場捷運春節期間調整營運時間。（圖／桃捷提供）

桃機預估今年春節單日旅客量將創下15.6萬新高，提醒出國旅客提早報到。作為桃園國際機場重要的聯外交通工具，桃園機場捷運與桃機公司合作針對春節期間加開航班數據分析，宣布採取兩階段延長營運時間。等於A12機場第一航廈站及A13機場第二航廈站延長營運1個半小時，A1台北車站以及A21環北站延長營運1小時，擴大服務紅眼班機旅客。

▲桃捷提醒，民眾可使用桃捷購票APP，可用手機輕鬆通過閘門。（圖／機捷提供）

桃捷表示，行動支付已於去年12月1日於A1台北車站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A14a機場旅館站啟用，民眾可免費下載「桃捷Tickets」購票APP，不用換鈔票、翻找零錢，省去了排隊買票時間，用手機就可以輕鬆通過閘門。

春節期間大量人潮，桃捷將加強宣傳攜帶大型行李搭電梯，也請人員加強留意遺失物，並提醒旅客可預先購買回程車票或事先儲值電子票證。