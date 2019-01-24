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客運業連上9天挨批血汗　監委爆：交通部稱「要勇敢拒絕排班」

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▲▼台北市府轉運站,轉運站,市府轉運站,搭車,客運,客運業。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲客運業廉價鬆綁七休一。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者楊亞璇／台北報導

勞動部23日公告客運業可在連假期間鬆綁七休一，客運駕駛可連續上班9天、每日駕車不得超過10小時，遭到汽車客運業產業工會抨擊太過血汗，因此向監委陳情，對此，監委王幼玲24日透露，交通部認為配套足夠，員工要勇敢拒絕排班。

王幼玲日前向勞動部、交通部、衛福部等部會進行糾正，詢問「每日駕車不得超過10小時」、「單日工作時間超過11小時的天數不得連續3天」，兩者如何區分？官員回應，10小時就是握緊方向盤的時間，但他們無法回答有無做風險評估，因此要求再補書面資料。

王幼玲表示，司機員排班狀況道路安全，甚至是大眾安全，但這方面從來沒有本土化的研究，司機員持續開車多久，注意力就會下降，導致風險會提高都應該研究；她質疑「駕車時間不得超過10小時」沒有科學數據，交通部官員僅說有參考國外。

▲▼監察委員王幼玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲監察委員王幼玲。（資料照／記者黃克翔攝）

王幼玲指出，勞動部有公告檢測勞工高風險指南，「不是每一個人都可以長時間工作」，因此她關心客運業有沒有幫司機員做評估，不過交通部回應「公司治理」；針對排班問題，交通部稱，員工應該可以拒絕排班，「要勇敢拒絕」，公司應該了解司機員健康狀況，且工會也是最後一道防線。最後也在談話的會議記錄簽字，代表願意為政策負責。

「監察院不能做政策指導」，王幼玲表示，兩個部會都覺得配套措施足夠，她也希望如交通部與勞動部所說的，兼顧駕駛員健康與道路安全。

為配合交通部執行疏運計畫，汽車客運業鬆綁七休一有4個附加條件，包括「勞工連續工作不得逾9日」、「勞工單日工作時間逾11小時的日數，不得連續逾3日」、「每日最多駕車時間不得逾10小時」、「連續2個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間」。

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關鍵字：客運業,連假,監委

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