春節9天連假交通治安大考驗　成功警局長帶隊登佛頂山祈福

▲台東成功警分局為求年節交通順暢、治安平穩，特地利用聯合勤教會後的機會，步行登山祈福，希望民眾安心過好年。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

連續9天的春節假期即將到來，成功警分局為求年節交通順暢、治安平穩，特地利用聯合勤教會後的機會，步行登山祈福，希望民眾安心過好年。



佛頂山因為種滿金黃橘子，因此亦被稱為橘子山，有大吉大利之意，而山頂上有兩尊金身觀世音菩薩、地藏王菩薩，非常適合年節祈福，成功分局特地日前利用聯合勤教會後的機會，由分局長方秋梅親自帶隊，帶領約30名同仁，從成功分局出發，步行登山祈福。

▲分局長方秋梅（白帽）親自帶領約30名同仁，從成功分局出發，步行登山攻頂於金身觀世音菩薩像前合影。



從成功分局至佛頂山，往返路程約需2個半小時，沿路雖有許多陡峭路段，但警察同仁仍不放棄，努力大步邁進，目的就是為了祈求春節期間能夠「治安平穩、交通順暢」讓民眾可以安心過好年。

成功警察分局長方秋梅表示，年節將屆，警方除了持續打擊犯罪外，有關加強重要節日安全維護等各項工作均已開始實施，希望透過本次登山健行活動，為民祈福，同時也讓輪班同仁舒展身心、鍛鍊體魄，為即將到來的年節工作預做準備，以提升員警執勤能力。此外，春節期間提醒各位民眾多留意住宅安全、財產安全及交通安全，警方以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，加強各項勤務作為，讓民眾能歡度佳節。成功分局預祝大家新春愉快。