阿桑推8月孕婦肚子搶博愛座　她繃回家曝「懷孕辛酸史」：怕寶寶跑出來

▲原PO說，她當時還別了一個大大的「好孕胸章」。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

一名懷孕29周的孕婦發文說，搭台北捷運站在優先禮讓孕婦的博愛座前，被一名坐在博愛座的大哥讓位，沒想到「旁邊的阿桑一個Move，穿越我7、8個月大的孕肚，推了我肚子一把，搶了位置…後來肚子就一路繃回家，到家馬上躺下就好多了。」她說，「她要位置可以講啊，我會讓她的」，但拜託別推孕婦，也分享之前遇到的辛酸情況。

這名孕婦23日在「爆怨公社」臉書社團還原當時情況，她表示，「我不是個會要人家讓位的人，即便不舒服剛安胎出院也不好意思開口啊，誰知道位置上的人是不是有需求呢？我只是覺得推開孕婦搶位置很沒水準。喔對，我還別了一個大大的好孕胸章，拜託不要推擠孕婦。」她回應網友留言說，當下大哥一直盯著阿桑看，「我還有一次被推出車廂外，差點摔倒。」

▼博愛座請優先禮讓給需要的旅客。（圖／資料照／記者季相儒攝）

有網友無奈，「老人家素質沒辦法」；原PO回「她要位置可以講啊，我會讓她的。」有人關心地問，「啊，你跟寶寶還好嗎？如果是我，我就大叫『大嬸撞到我的肚子了』⋯實在是太生氣⋯沒禮貌」；原PO回，當下很痛，「後來肚子就一路繃回家，到家馬上躺下就好多了！」

有人直呼 ，「妳沒有扶著旁邊的桿子，然後表現出一副很痛苦的模樣，然後大喊『啊好痛』，這樣老人應該會嚇死」；原PO回「上演八點檔嚇死她」。也有人深有同感表示，「歐巴桑真的都這樣，我那時候9個月也是！結果站整路...宮縮的很不舒服。人家讓位給我，一個歐巴桑直接坐下，還瞪我一眼」；原PO回，「站到宮縮真的很不舒服！很擔心寶寶就突然跑出來。」

一名網友說，「我現在只求不要叫孕婦讓位」；原PO回，「我上次也被一個坐著的阿桑叫我讓座給另個阿桑，我說我懷孕講了3、4次，她才不說話。」她也說還是有好人，「我最感動的是有個工地工作的阿伯，看起來很累很累，一看到我馬上讓座！」

▼原PO表示，「我還有一次被推出車廂外，差點摔倒。」（圖／達志／示意圖）