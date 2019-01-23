「阿公走了」送貨接到哥電話　他強忍淚水下秒潰堤：好想停路邊大哭

▲原PO說，「家有一老如有一寶的，拜託你／妳們千萬不要嫌他們老了。」（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名網友上班送貨途中，接到大哥打來的電話說「阿公走了」，他當下強忍住淚水不哭，「跟他講完阿公的事情之後，下一秒⋯O你O，眼淚停不住。」許多人看了感同身受說，「外婆走了6年，看到這篇文情緒直接湧上來。」也有人回憶爸爸走時，她結束工作搭高鐵趕回鄉下，「看到我爸躺在大廳，我眼淚也止不住，這是我這輩子最大的心酸痛。」

原PO今天（23日）在「爆怨公社」臉書社團表示，講完電話還要強忍著歡笑對待客戶，「好想停在路邊好好的大哭一場⋯⋯現在眼睛都是紅的，不知道怎麼面對下一個客戶了。」

原PO寫道，「家有一老如有一寶的，拜託你／妳們千萬不要嫌他們老了⋯你／妳們有沒有想過當初你／妳們還小的時候，他／她們是怎樣無怨無悔的付出照顧你／妳們到大的⋯⋯（除了不負責任的除外）。」

▼許多阿公都把孫子當作「金孫」疼惜。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

其他人紛紛留言哀悼，「想當初我外公走時，我才6歲也是哭慘了（誰說小孩什麼都不知道，但我什麼都知道，外公再也不會回來了）」、「注意安全，我懂你的感覺，叔叔上星期走了，我也要強顏歡笑幫忙處理事情」、「節哀，停車痛哭一場吧」、「要面對，要振作，自身安全也是很重要的，才能好好的回去送阿公最後一程，保重」。

「這篇文讓我想起我爸爸」，一名網友說，「我身為殯葬服務人員，正當有一天，我還在別人家中安慰家屬要節哀，忽然我一通電話對方是我姑姑，姑姑告訴我『妳爸爸走了，等等趕快回來』。我說『好，我等等就回去』.，我忍住眼淚的服務到完滿結束，我才從台中趕高鐵回鄉下地方。」

該網友指出，「一路上姑姑一直電話來問我『到哪了』，一段時間後，我跟我姑姑說『我快到家了』，我姑姑這時就說叫我從巷口一路跪爬進來。巷口是水泥路，難免很多石沙，我就一路跪爬，巷口離我家還有一段路，當我爬到我家空地時我膝蓋已經破皮了。我姑姑還說用跪爬的進大廳，告訴妳爸爸『不孝女回來看你了』。看到我爸躺在大廳，我眼淚也止不住，這是我這輩子最大的心酸痛。」

▼原PO得知阿公過世的消息，忍不住眼淚潰堤。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）