10年女生朋友討拍！他神回13字「我正在看O片」　網笑炸認證：確定是男人

▲原PO找朋友訴苦。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

心情不好的時候，難免會想找人訴說，找朋友聊聊過後，心裡就會好很多。一名女網友表示，她向一位認識快10年的異性好友訴苦，直呼「人心很可怕」，結果對方的反應讓她大翻白眼「為什麼男生都不能好好聊天安慰女生？」看到截圖後，其他人都笑噴「你打擾到他了」、「我確定他是個男人」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張LINE的對話截圖，「想抱怨一下為什麼男生都不能好好聊天安慰女生？」仔細看看照片，只見男方先是安撫她「沒事啦！」並傳了一個哈哈笑的貼圖，原PO則是說自己遇到的事情「就覺得吵架不就事論事，又扯到我，然後表面上又跟我很好一樣」。

對方接著回「你們公司好複雜歐」、「我們都不會」，原PO則說自己真的討厭這樣，「不喜歡就不喜歡，我也懶得理他，可是幹嘛不喜歡了還要裝得很好一樣？」男方看到後，再次安慰她「沒事沒事」。

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▲欸……好好安慰人家嘛！（圖／翻攝自爆怨公社）

女網友這時感嘆「我來找你討拍拍而已，覺得人心很可怕」，沒想到對方竟然說「可是我正在看A片說」、「剛載好的」，讓她瞬間無語。原PO也在貼文中透露，「對方是認識快十年的異性好友啦！」

看到貼文後，其他人紛紛笑噴「意思是，安靜！別吵我看A片（X」、「他想抱怨，為什麼女生那麼複雜囉嗦」、「看片比較重要」、「聊天可以，A片要有，可見你們多友誼」、「男人的Line，用來看片用的，不是聊天用的」、「問他要不要一起看」。

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