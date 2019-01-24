夫炫「高二時的女友超正」！婆婆瘋狂吐槽　她一聽不對：媽，那個…

▲原PO經常分享和婆婆的趣味對話，引發熱烈迴響。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

一名人妻和婆婆聊到老公的歷任女友，一聽婆婆講的話發現情況不對，婆媳倆的對話也讓老公直呼「你們到底要互相爆我的料到什麼時候」？有網友分享自己的婆婆也會挖洞給丈夫跳，「我婆婆就會說齁～～拎ㄤ去扒妹妹了。」

這名人妻在「爆怨公社」臉書社團分享和婆婆的對話：

原PO：欸！他之前說有一任長得超漂亮耶！

婆婆：有嗎？哪個時間點啊！

原PO：大概高二的時候！

婆婆：噢！那個喔！我覺得還好啊！稱不上漂亮。

原PO：是喔！他一直稱讚說那女生多正耶！

婆婆：我兒子眼光都很奇怪欸！明明都沒多漂亮，被他講得都好像仙女一樣！

原PO：媽...那個...

婆婆：啊！拍謝啦，哈哈哈！不過妳跟他是真的很適合！夫妻是要過日子的不是談戀愛的！

原PO：所以我不漂亮囉⋯

婆婆：我哪有這樣說啦！妳不要挖洞給我跳！

原PO：明明就是妳先挖洞把我推進去的耶～

老公：你們到底要互相爆我的料到什麼時候？

▼有網友大讚「這樣的婆媳相處好有趣」。（圖／CFP）

對此，許多網友留言，「覺得這樣的婆媳相處好有趣」、「好希望我未來婆婆也能這樣」、「這個坑挖得好深啊」、「從擇偶到外貌頻頻中槍啊」、「感覺不像婆婆跟媳婦的對話，很像母女對話」。

一名人妻說，自己的婆婆也都會挖洞給老公跳，「因為已經認識十幾年了，所以老公的行蹤都被我掌握得一清二楚，有時候老公下班比較晚，我跟婆婆在聊天的時候，我婆婆就會說『齁～～拎ㄤ（妳老公）去扒妹妹了』，然後自己在那邊笑。我都會說，『媽，妳在給你兒子衝康哦』。」

▼原PO丈夫說，讀高二時交的女友超正。（圖／達志／示意圖）