「爸爸我好害怕！」　英超28歲球星搭機失聯最後語音曝光

▲來自阿根廷的薩拉今年28歲，才剛與「加迪夫城足球俱樂部」簽下合約。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英超前鋒薩拉（Emiliano Sala）搭乘的輕型飛機消失在英吉利海峽，失聯前向父親傳送最後一句話近日曝光。他在語音訊息中表示，「我在這架看起來即將崩解的飛機上。如果你在一個半小時內沒有我的消息，我不知道，請人來找我。爸爸，我好害怕！」

法國當地時間21日晚間，這架飛往英國的輕型飛機在英吉利海峽失蹤，據《衛報》報導，搜救人員表示，機上2人，包括薩拉和60歲的機師Dave Ibbotson存活的可能性極低。目前搜救工作仍在進行，但沒有進展。

▲▼ 薩拉失聯的消息讓球迷相當悲痛。（圖／達志影像／美聯社）



來自阿根廷的薩拉今年28歲，才剛以破球會紀錄轉會費1500萬英鎊（約新台幣6億元）與「加迪夫城足球俱樂部」（Cardiff City Football Club）簽下合約，職業生涯即將更上一層樓，卻發生了憾事。

薩拉宣布加入加迪夫城足球俱樂部後，返回法國南特（Nantes）與昔日的隊友說再見。他將與隊友的合照分享在Instagram等社群平台上，這張最後的照片上寫著「最後的再會」（La ultima ciao）。21日，他登上飛機準備前往加迪夫城，就此失聯。

