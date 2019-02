英超28歲球星遺體找到了　「搭機失聯近3周」球迷悲痛

▲ 今年28歲的薩拉才剛以破球會紀錄的轉會費與「加迪夫城足球俱樂部」簽下合約。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

英超阿根廷籍前鋒球星薩拉(Emiliano Sala)上月21日搭機失聯,搜救人員本月3日在飛機殘骸當中找到一具身分不明的遺體,如今確認為薩拉。當局上月28日在法國北部敘爾坦維爾(Surtainville)的海岸發現了兩個疑似飛機坐墊的白色物體,研判應該是來自薩拉所搭乘的飛機。

薩拉在向父親傳送的最後一通語音訊息中表示,「我在這架看起來即將崩解的飛機上。如果你在一個半小時內沒有我的消息,我不知道,請人來找我。爸爸,我好害怕!」面對超過2個星期的等待,親友和球迷都非常焦急,如今更是悲痛。

May he rest in peace #EmilianoSala pic.twitter.com/VLhbA7tees

Emiliano Sala's body identified by HM Coroner following plane crash: https://t.co/5OInQcfNqY pic.twitter.com/9QflIsXoDs

失事的這架機上有2人,包括薩拉和59歲的機師伊博森(David Ibbotson)。今年28歲的薩拉才剛以破球會紀錄的轉會費1500萬英鎊(約新台幣6億元)與「卡迪夫城足球俱樂部」(Cardiff City Football Club)簽下合約,職業生涯即將更上一層樓,卻發生了憾事。

多塞特郡(Dorset)警方在聲明中表示,遺體已被運回英國南部的波特蘭港(Portland Port),「薩拉先生和飛行員伊博森的家屬均獲得更新的消息,也將繼續得到受過訓練的家庭聯絡官的支持。在這個艱難的時刻,我們的心與他們同在。」

▼ 當局原先不確定遺體的身分,如今確認為薩拉。(圖/路透)

▼ 球迷紛紛哀悼薩拉。(圖/達志影像/美聯社)



Rest In Peace Emiliano Sala. You will be always remembered pic.twitter.com/C8dh6nhswB