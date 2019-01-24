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社會 社會焦點 保障人權

狂男埋伏北車菜刀隨機砍人　機車男挨3刀「深7公分」求饒撿一命

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▲▼ 李姓男子2018年在台北車站西門停車場隨機砍人 。（圖資料照／社會中心記者翻攝）

▲李姓男子2018年11月24日，埋伏在台北車站西門停車場隨機砍人 。（圖資料照／社會中心記者翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市李姓男子2018年底6合1大選投票日當天，持菜刀埋伏在台北車站附近停車場，隨機砍殺一名剛停好機車的騎士，騎士身中3刀求饒，李男才罷手，檢警循線將李逮捕到案，但無論怎麼詢問行兇動機，李男均稱：「你不可能不知道我為什麼這樣做」，因被害人右後腰刀傷深達7公分，台北地檢署24日依殺人未遂起李男。

起訴指出，30歲的李男有精神疾病，他在2018年11月24日一早，騎車到台北車站西門外的停車場埋伏，8點多的時候，他看到林姓男子停好機車換步行要離開時，從後方追上，不由分說就拿起菜刀猛砍，被害人突遭劇痛倒地，被李男跨坐身上，被害人不敢直視李男，看著其他方向，對李男求饒，林男男誤以為有人追來，因此罷手，朝遠方跑去。

被害人趁隙逃脫，坐進路過的其他車輛副駕駛座，以為躲過一劫，沒想到又看到李男仍騎著在停車場內繞行，最後李男揚長而去，被害人被送醫急救，右肩背遭砍3刀，其中右後腰刀深約6、7公分，所幸未傷及內臟。

警方後來根據機車車牌找到李男，並在他的機車座墊下，找到行兇用菜刀，經比對沾有被害人的DNA，李男坦承犯行，但無論檢警怎麼偵訊，李男始終回答「你不可能不知道我為什麼這樣做」，檢察官將他聲押獲准後，24日依殺人未遂罪嫌起訴。

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關鍵字：台北車站,隨機殺人,殺人未遂

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