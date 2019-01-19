男身揹三條通靠「2包東西」維生　衝鋒槍大喇喇擺陳列架

▲警方在嫌犯住處發現陳列架上就擺著衝鋒槍與7顆子彈以及2大包k他命毒品。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

北市1名身揹3條通緝的嫌犯為了躲避追查，1年內換了多處住所，但仍遭警方掌握，趁嫌犯出門時上前逮捕，並在身上起獲2小包k他命，到嫌租屋處搜索時，竟發現該嫌將衝鋒槍擺在陳列架上，更在家中搜出2大包k他命，懷疑嫌犯逃逸期間以販毒維生。

警方調查，年僅22歲的謝姓嫌犯，因傷害、殺人未遂以及詐欺遭發布通緝，為了躲避警方追緝，1年間不斷更換住所，企圖混淆警方視聽，但警方循線發現謝嫌在北投一帶租屋躲藏，16日晚上順利將人逮捕到案，並依法將謝移送法辦。

警方指出，因掌握線索發現謝嫌逃亡期間，為了維持生計開始販賣毒品，趁嫌犯出門時一擁而上將人逮捕，並在家中搜出2大包共計1公斤的k他命毒品，後續也將追查毒品來源。

警方表示，進入謝嫌租屋處搜索時，發現謝直接將衝鋒槍與7顆子彈放在陳列架上，且謝平時擁槍自重，只要有朋友需要，就帶著衝鋒槍四處「支援」朋友。

警方也統計，專案期間共執行搜索票83張、拘票137張，共計查獲各類案件547件693人，也呼籲民眾，如遇到有不法犯罪情事，或人身遭受侵害，也務必向警方報案。

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