涉詐全台藝術家5億元創作　全球華人藝術網負責人聲押

▲全球華人藝術網林株楠涉嫌詐騙藝術家作品遭檢察官聲請羈押 。（圖／翻攝林株楠臉書）

記者劉昌松／台北報導

「全球華人藝術網」負責人林株楠，涉嫌利用要申請政府補助，製作台灣百年藝術家電子書的名義，詐騙全台數十位藝術家簽下「賣身契」，取得藝術家的終身創作著作權，藝術家們的創作損失高達5億元，台北地檢署23日指揮調查局中部機動站，搜索約談人林等5人偵訊後，深夜依涉詐欺罪嫌重大等理由，向法院聲請羈押林株楠。

檢調查出，華藝網在2011年4月間，以響應建國百年慶祝活動為由，在全台各地找藝術家簽名，一起向文建會申請並取得100萬元補助，名義上是要用來進行「讓世界看見台灣藝術風華與內蘊—台灣百年藝術家電子書建置計畫」，實際上涉嫌利用政府補助的名義，吸引藝術家上當。

有些藝術家後來把畫作寄放其他畫廊出售，結果被華藝網提告侵害著作權，大家這才發現，原來華藝網疑似在當初給他們簽的文件當中，夾了一份「終身創作著作權專屬讓與書」，藝術家們在不知情的狀況下簽了賣身契，連國寶級水墨畫大師歐豪年也被騙。

2018年間，多名藝術家到北檢按鈴告發後，檢調繼續追查，華藝網另涉嫌試圖以提供網路平台，幫年輕創作者打開知名度為由，詐騙新生代藝術家簽下賣身契。檢調在蒐證告一段落後，23日搜索華藝網負責人林株楠的辦公室與住處，並帶回林等5名嫌疑人偵訊釐清案情。

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