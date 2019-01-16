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脫光光到網咖隨機砍人！　男向法官說：心情不好

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▲▼羅東隨機砍人畫面曝光！27歲男砍女店員　客拿滅火器肉搏。（圖／翻攝照片）

▲▼宜蘭林姓男子2018年5月間，因心情不好裸身持刀先到一家彩券行要隨機砍人，遭彩券行人員以椅子反抗（如圖），未傷到人後，林男竟又跑到一家網咖內傷及店內3人，林男被宜蘭地方法院判12年徒刑。（圖／翻攝照片）

記者游芳男／宜蘭報導

2018年5月間，宜蘭發生駭人的大街隨機砍人案，疑罹患精神疾病的林姓男子，在家與父親爭吵後心情很差，先打父親後，再裸身持刀到網咖隨機砍人，造成3人受傷，幸經警民眾合力壓制，林男才未繼續傷人，宜蘭地方法院審結，依殺人未遂、傷害等罪嫌，判林男12年徒刑。

▲▼羅東隨機砍人畫面曝光！27歲男砍女店員　客拿滅火器肉搏。（圖／翻攝照片）

判決指出，2018年5月2日傍晚，有妨害公務、酒駕等前科的28歲的林姓男子，在家與父親發生口角後，先徒手把父親打傷，再裸身持刀跑到大街上要砍人，林男持菜刀走進住家附近的一家網咖，先砍殺26歲蔡姓女店員，造成蔡女雙手手臂及頭部均有3至4公分刀傷。

行凶後林男要快步逃離，但見狀的同為43歲的2名陳姓男子，見義勇為拿滅火器先後上前壓制林男時，也不幸的分別受傷，1人後腦刀傷約10公分、膝蓋挫傷，另1人左手肘有10公分刀傷、後腦杓也遭刀砍傷8公分，林男被壓制過程中右臀部擦傷、右大腿內側及後側撕裂傷，後來幸經警方與民眾合力壓制林男後，林男才未繼續傷人。

林男向警方供稱，當天傍晚跟父親爭吵後心情很差才想砍人；另，案發後警方一度聯繫不上林嫌父親，擔心林父安危，漏夜衝到林家找人，才發現林父在家睡覺，解除一場虛驚。

全案宜蘭地方法院審結，林男審理時坦承犯行，並表明是情緒失控才砍人，認為林男所犯涉殺人未遂、傷害等罪，且為累犯，判應執行處有期徒刑12年，全案可上訴。

▲▼羅東隨機砍人畫面曝光！27歲男砍女店員　客拿滅火器肉搏。（圖／翻攝照片）

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關鍵字：宜蘭,網咖隨機砍人,殺人未遂,傷害,判12年

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