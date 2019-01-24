曬媽媽20歲舊照！超強明星臉「Angelababy+吳謹言」　網驚呆：現在是侯佩岑

▲女網友出賣媽媽年輕時的舊照，超正的臉蛋讓網友們都不敢置信。（圖／網友授權提供，請勿任意翻攝，下同）

網搜小組／綜合報導

社群平台《Dcard》近日掀起一陣「賣媽媽舊照」風潮，許多網友曬出媽媽年輕時漂亮的照片。一名女網友也公開媽媽20歲時的照片，清秀的臉蛋和清新的氣質讓網友們都瘋狂了，原PO也貼出媽媽近期的照片，網友們看了都直呼媽媽凍齡的程度太不科學了，根本是吳謹言、Angelababy和侯佩岑的融合版。

近日許多網友都在《Dcard》上曬媽媽，一名輔大的女同學也跟風出賣媽媽的舊照，「最近看到好多人在分享媽媽，我也想分享一下以前漂亮的媽媽。」原PO分享了好幾張媽媽年輕時的照片，其中一張媽媽穿著黑色小洋裝，清秀的臉蛋化著淡妝，精緻的五官顯得格外氣質出眾。

另一張照片媽媽綁著辮子，身穿橘色的背心，淺淺一笑瞬間讓人融化。原PO透露，「以前她讀女校都會有女生拿情書給她」，可見媽媽年輕時的魅力真的很強大。接著女網友也曬出媽媽近期的照片，現在的照片也是美女一枚，只是多了些成熟的韻味。

▲▼媽媽現在依然超美麗，長相和侯佩岑有些相似。（圖／網友授權提供，請勿任意翻攝，下同）

媽媽年輕時的美貌和凍齡的程度讓網友們驚呼連連，「別騙了，前面的是17歲，後面的是21歲吧」、「你確定是現在？也太逆齡了吧」、「不要拿姐姐的照片出來騙說是媽媽喔」、「好像Angelababy美翻女神級的媽媽」、「超漂亮，目前看過最正的，像混血兒耶」、「這是angelababy+吳謹言+侯佩岑吧」。

▼這2張是原po找到當時和現在最像角度和衣服的對比照。（圖／網友授權提供，請勿任意翻攝，下同）