交往11年男友劈腿！她相親閃嫁「適合的人」：我其實沒有很愛他

▲她被交往11年的男友劈腿，嫁個一個適合但卻不愛的人（示意圖／Pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

有人說，常常結婚的對象都不是這輩子最愛的人。一名女網友在《Dcard》感情版抒發婚後心情，她快30歲時，被交往11年的男友劈腿，因為已經到了適婚年齡，只好在父母的安排下參加相親，認識了現在的老公，雖然她並沒有特別愛這個男生，但因為各個條件都很適合，兩人交往幾個月就結婚了。

女網友說，以前聽到人家說，「最後會在一起的，不是你最愛的人，而是最適合的人。」每次她都偷在心裡偷笑，覺得不愛幹嘛還要在一起，也認為結婚對象一定要是自己喜歡的人才行，「直到交往11年的男友劈腿離開了，我才知道一個快30歲的女人要跟自己愛的人一輩子有多難。」

當時剛失戀的她，在父母的安排下和幾個30歲上下的男生吃番聊天，很不甘心就這樣要決定自己未來的另一半，她自己也努力了一番，終於認識現在的老公，「我心中他是非常普通的男性，個性很溫、工作穩定、在我居住的縣市」，也因為這些條件都非常適合自己，兩人短暫交往幾個月就結婚了。

婚後兩人相處非常愉快舒適，一起在客廳邊吃晚餐邊討論社會總總，一起分工做家事，放假時一起到大賣場買東西、到書居看書，「我並沒有很愛他但是我們很『適合』。」現在的自己再次看到那句話，心中依然會偷笑，「笑荒謬的自己，打下這段回顧自己莫名其妙的結婚。」

網友們看到她的分享紛紛留言，「也許現在不是最愛，以後誰都不能保證不會變成最愛」、「因為最愛的不見得適合阿，相愛容易相處難」、「不完全認同，還是有許多人和自己最愛的人走到最後了，固然機率比較低啦而且要渡過重重難關」、「屈服於現實才是人生，不過語錄和前男友請丟焚化爐」。

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