警局羞辱變性女！　故意換「粉紅手銬」還控冒充身分

▲紐約1名跨性別女士被警方惡意換成粉色手銬羞辱，憤而提告。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

紐約市郊區布隆克斯（Bronx）的跨性別女士多明奎茲（Linda Dominguez），22日對市政府及幾名紐約市警員提告，指她去年4月從朋友住處返家時行經公園，被警察帶回警局，並遭到歧視對待。其中包括警察拒絕使用多明奎茲變性後的名字叫她，並指控她冒充其它人的身分，甚至故意拿出粉紅色手銬控制她的行動。

綜合外媒報導，43歲的多明奎茲於去年4月18日在回家的路上因穿越已關閉的公園，遭到3名警方攔下。英文不流利的她當時沒有帶身分證，也聽不太懂警方在說什麼，因此給了警察變性前的名字，隨後因擅闖公園，而被上銬帶回警局。

多明奎茲於22日向這3名警察提告，原因為當時在警局遭受到不合理對待。她表示，當時在警局向翻譯員說明自己是名變性人，於2年前合法改名，卻遭到警察嘲笑，原本的手銬甚至被刻意換成粉紅色的，更過分的是，警察拒絕使用她的新名字稱呼，代名詞也故意使用「他（He）」而不是「她（She）」 。

報導指出，當時多明奎茲被關進拘留牢房時，只有她1人被銬上手銬，事後甚至遭警方指控「冒用他人身分」。律師哈吉森（Robert Hodgson）對此表示，多明奎茲感到自己受盡屈辱，這些行為已違反紐約市警察局的巡邏指南，內容規定禁止使用變性人的舊名指控對方冒充身分，同時應該使用與其性別身份相符的代詞來稱呼對方。

多明奎茲的另1名律師霍奇森（Bobby Hodgson）表示，這凸顯了紐約警察局將跨性別人士隨便定罪的惡行，「明文規定禁止不平等對待是一回事，但警方的行為卻是另一回事」。對此，紐約警局對於該控訴表示，「會致力對性少數以敏感、公平的方式付出努力」。

▼多明奎茲還因變性身分遭警方指控「冒用他人身分」，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。