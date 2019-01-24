白宮顧問警告「Q1經濟可能零成長」　史上最長閉關衝擊80萬僱員

▲政府閉關害80萬聯邦勞工領不到薪水。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

美國聯邦政府若持續閉關到3月底，將會導致國家經濟陷入混亂。白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）警告，第一季的經濟成長狀況不佳，若政府繼續關門，就「有可能會出現零成長」，但是政府如果恢復運作，第二季的經濟就會大幅回升，成長率有望達到4%至5%，而且「美國在明年的經濟衰退機率相當低」。

▲哈塞特認為，如果政府恢復運作經濟就會反彈。（圖／路透社）



據CNBC報導，哈塞特指出，政府閉關進入33天，到目前都還沒有停止的打算，正持續拖累著整體經濟，負增長的可能性也逐漸增加。白宮自己也估計，第一季度GDP可能減13%，這比先前的估算還要再更多。

近幾十年來，美國第一季度的GDP增長都明顯弱於其他季度，這次聯邦政府關閉超過1個月，80萬聯邦僱員處於無薪工作的窘境，讓消費大幅減少，經濟狀況呈現一片慘澹。

先前有官員擔心政府閉關會導致美國失去AAA的信用評級，對此哈塞特則表示，「自20世紀70年代至今已有21次政府停工，但經濟狀況仍算堅強，不至於會使國家評級下降。」據了解，美國唯一一次被降低信用評級是在2011年，當時國家提高債務上限，允許政府數兆美元的額外支出，於是世界權威金融分析機構「標準普爾」便將美國評級降為AA+等級。

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