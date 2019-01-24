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基隆比特犬當街虐殺流浪狗「頭破血流」？　網友激憤痛批「太殘忍」

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▲ 比特犬當街虐殺猛攻流浪犬頭破血流亡？ 引發網友激憤痛批「太殘忍」。（圖／翻攝自「基隆人踹共」）

▲ 基隆比特犬當街虐殺流浪狗「頭破血流」？網友激憤痛批「太殘忍」。（圖／合成照／翻攝自「基隆人踹共」，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正路393巷附近一隻流浪老犬，22日下午被一隻比特犬攻擊，咬到滿頭是血，畫面令人觸目驚心。多位民眾拿起棍子、安全帽向前想救牠，因趕不走兇猛的比特犬，眼睜睜看著老狗倒臥血泊之中。照片被轉發上臉書，引發網友激憤，痛批太殘忍。

陳姓民眾22日在臉書社群「基隆人踹共」貼出一張血淋淋驚人的照片，事發於22日下午近5時，基隆市中正路393巷口走廊，一隻比特犬躺臥在主人身旁休息，身旁卻有一隻爆頭流浪狗倒臥在血泊中。

網友見狀紛紛留言撻伐飼主，「請正義人士快收了這個人」、「太過份了！還是人嗎」、「殘殺無辜生命，人神共憤啊」、「怎麼可以這麼狠啊⋯」「太惡劣了吧」、「狗主人還是人嗎？」「把他關起來，放比特犬咬他，看他什麼感覺！」

陳姓男子表示，根據民眾提供給他的照片，許多人想要救這隻流浪狗，有人拿棍子、安全帽等，要趕走比特犬，怎麼樣都趕不走，比特犬把流浪狗咬到遍體鱗傷，滿頭是血，主人後來才把狗拉走。

經過前來幫忙民眾說，當時目擊者要求飼主「你家的狗把流浪犬咬成這樣，是不是要先報警？」比特犬主人才說，流浪犬還有點氣息，男子後來將受傷的流浪狗帶上計程車，隨即離開現場。

陳姓男子說，看到這一幕，心裡非常難過傷心，因為流浪狗在他家門口附近生活有10多年，跟附近鄰居已有了感情，不知什麼原因，被比特犬咬成這樣，「應該是活不成了！」他明天會去報案，為流浪狗討回公道。

陳姓男子說，隔壁二信合作社中正分社可以調到監視器畫面，可能有拍攝到流浪狗被襲擊的過程畫面。從民眾提供的照片，可清楚拍到比特犬主人在虐狗現場，「他真的沒在怕的！利用自己所養比特犬虐殺流浪老犬！」照片中，男飼主最後仍面帶微笑。

▲ 比特犬當街虐殺猛攻流浪犬頭破血流亡？ 引發網友激憤痛批「太殘忍」。（圖／翻攝自「基隆人踹共」）

▲ 比特犬當街虐殺猛攻流浪犬頭破血流亡？ 引發網友激憤痛批「太殘忍」。（圖／翻攝自「基隆人踹共」）

▲ 比特犬當街虐殺猛攻流浪犬頭破血流亡？ 引發網友激憤痛批「太殘忍」。（圖／翻攝自「基隆人踹共」）

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關鍵字：基隆,流浪狗,比特犬

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