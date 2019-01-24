比特咬死浪浪　基隆動保所怒：重罰！飼主可關2年罰200萬

▲ 飼主放任比特咬死浪浪，基隆動保所怒：重罰！可關2年罰200萬。（圖／翻攝自「基隆人踹共」，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正路393巷附近一隻流浪老狗，22日下午被一隻比特犬攻擊，咬到滿頭是血，流浪老狗倒臥血泊之中，畫面令人觸目驚心。照片被轉發上臉書，引發網友群情激憤，痛批太殘忍。動保所怒，可重處2年以下徒刑，併科20萬到200萬罰金。

基隆動保所長陳瑞濱表示，24日上午立即派員前往該處了解，並調閱監視器，若查明男飼主未繫牽繩，故意放任比特犬行兇凌虐流浪狗致死，將依《動保法第25條》處2年以下徒刑，併科20萬到200萬罰金，若造成傷害未致死，則可處1萬5000元至7萬5000元。

前次事件發生是在2018年5月，同名男飼主竟指揮自己的惡犬攻擊無辜的流浪狗，當時一隻流浪黑狗被咬到眼睛失明，基隆動保所開出3萬元罰單。這次，利用自己所養的比特犬虐殺流浪老犬，已經發生第2次凌虐流浪狗事件，男飼主有將傷重的流浪狗送醫救治，最後還是慘遭奪命。

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▲ 比特咬死浪浪，男飼主將傷重的流浪狗送醫救治，最後還是慘遭奪命。（圖／記者郭世賢翻攝）