▲ 直攻咽喉咬死浪浪，動保所「没入」狗殺手交專家認養調教。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市議員張秉鈞、張顯瀚、張之豪等議員獲悉比特犬咬死浪浪事件後，24日會同動保所、轄區警員前往飼主家查看，初步判斷這隻肇禍的比特犬，只會攻擊狗，不會攻擊人，動保所決定先強制將比特犬帶走安置，等以後開放給有「訓練師資格者」認養，避免再發生憾事。

動保人員等到場時，比特犬面對大陣仗人馬，顯得非常害怕，一直要主人牽牠出來，才敢面對人群。動保人員專業判斷，這隻比特犬無攻擊人的意念和企圖，只會攻擊同類，但比特犬天生就是攻擊對方要害，才會直攻浪浪的喉嚨致死。

張秉鈞說，現在動保所將比特犬帶走，避免憾事再次發生，另外動保所會將此案件送至基隆地檢署，希望地檢署及法院能依法對飼主進行嚴懲。

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▲ 直攻咽喉咬死浪浪，動保所「没入」狗殺手交專家認養調教。（圖／翻攝自「議員張秉鈞臉書」）

▲ 直攻咽喉咬死浪浪，動保所「没入」狗殺手交專家認養調教。（圖／翻攝自「基隆人踹共」）

▲ 比特咬死浪浪，傷重的流浪狗送醫救治，最後還是慘遭奪命。（圖／記者郭世賢翻攝）