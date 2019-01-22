東京地鐵鼓勵民眾逃離「滿員電車」　提早上班就送免費天婦羅

▲為了舒緩上下班尖峰的通勤人潮，東京地下鐵推出最新活動，吸引民眾「提早上班」。（圖／PAKUTASO）



國際中心／綜合報導

日本大眾交通機制完善，許多上班族每天都至少需要花費3至4小時的時間在通勤上，每當上下班的尖峰時刻，各大車站更需要派出「助推員」將擠不上電車的乘客全都推進電車車廂內，甚至衍生出「滿員電車」一詞，專門形容如同沙丁魚一般的地獄列車。

即便東京擁有龐大的電車網，卻仍然有部分路線無法負荷大量人潮而飽受乘客批評，特別是「東西線」最為嚴重，而為了提升乘客的搭乘舒適度，營運方東京地下鐵決定提出誘因，吸引上班族避開通勤潮，提早搭車上班，舒緩上班尖峰時刻的人潮。

據悉，東京地下鐵預計推出早鳥活動，如果在未來兩週、共10天的上班日中，有超過2000名乘客願意搭乘更早班的列車，這些提早出門的乘客便可以獲得免費的天婦羅；如果人數超過2500人，每人則可獲得一碗免費蕎麥麵；超過3000人後，更加碼至天婦羅加上蕎麥麵。

另一方面，東京都政府日前發起活動，鼓勵民眾1月21日至2月1日在尖峰時刻以外的時間搭乘大眾交通設施，有將近1000家企業響應政府號召，同意讓員工提早上班並提早下班，或者是在家工作。