影／黃國昌會勘中金公司指控處理擺爛　「幅射廢鐵」亂竄

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記者郭世賢／新北報導

時代力量黨立委黃國昌指控原能會處理輻射廢鐵不力！立委黃國昌23日前往遭指控外流輻射廢鐵的中國金屬化工（下稱中金公司）金山廠會勘，痛批原能會顢頇擺爛沒有下限，指2018年12月19日開始，中金公司遭輻射污染的廢棄廠址，至少違法外運了4批廢鐵，其中3批的廢鐵，至今仍下落不明；而輻射廢鐵的流向，原能會官員一開始還閃爍其詞，最後在他追問下，才坦承早在一年半前就已得知，彰化的慶欣欣鋼鐵廠就已收到輻射廢鐵。

▲ 黃國昌控處理輻射廢鐵亂竄擺爛。（圖／記者郭世賢攝，下同）

黃國昌表示，他23日上午前往中金公司金山廠會勘，到場後，才知道事情比他揭露的更加嚴重。據警方表示，從2018年12月19日開始，中金公司遭輻射污染的廢棄廠址，至少違法外運4批廢鐵。目前掌握了其中1批，運送至六股轉賣至泰山、觀音等地，還有3批的廢鐵至今下落不明。

黃國昌指出，離譜的是，針對輻射廢鐵的流向，原能會物管局長劉文忠一開始還閃爍其詞、企圖說謊掩飾。最後在他的追問下，才坦誠其實早在一年半以前，彰化的慶欣欣鋼鐵廠就已收到輻射廢鐵。但在這過去的一年半，慶欣欣沒有依法將該批輻射廢鐵送回核研所處理，原能會竟也沒有任何作為，大家一起擺爛，直到22日才急忙到慶欣欣測試核種。

黃國昌痛批，原能會官僚到這麼離譜程度，令人完全無法接受！針對此事，他拜託警方繼續積極追查，至少還有3批非法外運的輻射廢鐵，不能讓這些輻射廢鐵四處流竄，危害國人的健康安全。至於原能會的擺爛，更是讓人民已完全無法信任，請行政院徹底追究責任，處分失職官員，給社會一個交待。

原能會則表示，2019年1月14日接獲金山警分局通報，疑似有人盜賣中金廢鐵，經派人前往檢查，經確認列管的沉降槽、溶解槽及管件等廢鐵等均無異常。經追查廢鐵回收商，並未發現有輻射異常的廢鐵外流，請民眾放心。中部地區鋼鐵廠疑似有中金輻射異常廢鐵亦為低微輻射，22日前往檢查，因其特徵及所含核種有所不同，認為並非來自中金公司，但已協助鋼鐵廠妥善處理。