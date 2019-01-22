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李正皓預測林昶佐接黨主席成定局　「白、黃合」時代正式來臨

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▲▼時代力量立委林昶佐。（圖／記者莊喬迪攝）

▲時代力量立委林昶佐。（圖／記者莊喬迪攝）

政治中心／綜合報導

時代力量立委黃國昌宣布辭去黨主席，2月1日黨內將選出新黨主席。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓預測立委林昶佐會勝出，而這也意味著「白、黃合」的時代正式來臨。

李正皓表示，在去年的九合一大選期間，就曾傳出時代力量因為「挺柯」或「反柯」分成了兩派，一派以林昶佐為首，台北市議員候選人黃郁芬等挺柯派，另一派以黃國昌為首，台北市議員候選人吳崢等反柯派。

李正皓提到，時代力量桃園市黨部主委曾威凱直接公開表態，呼籲士林北投選區唯一支持黃郁芬（挺柯時代力量議員）的競爭對手、無黨籍議員候選人王奕凱 ；而人在英國的林飛帆，都在臉書以「官運加分」暗諷黃郁芬力挺柯文哲一事，而去年八月林昶佐公開為柯文哲的「兩岸一家親」護航，更是徹底與黃國昌等反柯派鬧翻。

▲▼黃國昌、林昶佐。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

▲黃國昌、林昶佐。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

李正好分析，隨著黃國昌、徐永明輔選的新北市與台中市時代力量議員候選人全軍覆沒，與林昶佐輔選的台北市時代力量五席上三席，「誰的拳頭大、誰的拳頭小已經一目瞭然，林昶佐接掌時代力量已經成為定局」，未來時代力量必然也會與柯文哲有更多政治上的合縱連橫，他強調，「政治，一向沒有真理，只有拳頭。」

李政皓認為，擁有時代力量支持的柯文哲，還會稀罕與民進黨合作嗎？「白綠合」的議題已經正式走入歷史，「白黃合」的時代正式來臨。

▲▼李正皓發臉書預測林昶佐會當選黨主席。（圖／翻攝李正皓臉書）

▲李正皓發臉書預測林昶佐會當選黨主席。（圖／翻攝李正皓臉書）

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