菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被污走」內幕：這些人根本沒在怕

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者莊喬迪攝）

政治中心／綜合報導

菸價連年飆漲，讓許多癮君子苦不堪言。但時代力量立委黃國昌爆料，菸品漲價後有不少稅捐「被污走了」，他已經靜靜追了好幾個月，盼拿公款胡作非為的人能有所警惕、改過放手，但這些人根本沒在怕，所以他近期將採取行動。

黃國昌去年12月在臉書表示，政府近年用提高菸稅的方式增加長照財源，其中涉及「分配正義」（被剝皮對象的社經地位）與「政策邏輯矛盾」（要抑制吸菸還是要救長照）的問題，引起許多批評與抱怨，但基於「吸菸真的對身體不好」的社會氛圍下，大家最終還是接受了。

▲菸價漲不停，吸菸族苦不堪言。（圖／記者張一中攝）

「問題是，當大家發現菸品的漲價，有不少稅捐是被污走了，社會將有什麼反應？」黃國昌說，他研析完最近蒐集的證據資料，心情很差，心想如果挖出了什麼不堪的事，不知道政府能不能究辦到底、絕不護短，「從兆豐案到慶富案，過去那麼多莊嚴的承諾，如今安在？我不由得悲觀了起來。真的有心要大破大立嗎？」

如今黃國昌22日再度轉貼這篇文章，並寫道「這個案子，我已經靜靜追了好幾個月」，去年12月之所以寫這篇文，其中一個目的就是希望拿菸稅污公款亂搞的人能夠有所警惕、改過收手，但令人遺憾的是這群人根本沒在怕，「最近的資料顯示，還是繼續在為非作歹。既然如此，真的就不必再給任何機會。近期採取行動將這群人繩之於法。」