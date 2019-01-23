領犬員遭爆「被清算」錄音自白　防檢局：只是了解狀況

▲農委會遭爆清算領犬員，要求自白錄音。（示意圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

立委黃國昌今（23日）在臉書火大質疑，有媒體日前報導防檢局「領犬員不足、還要掃犬舍」，卻遭「高官震怒」，竟然遷怒辛勞領犬員，還用強迫錄音自白方式，要查到底是誰對媒體亂爆料？防檢局植物檢疫組副組長翁壹姿表示，有錄音，但只是要求領犬員說明當天媒體採訪狀況，此事是誤會。

翁壹姿說明，會要求清理犬舍主要是1月初經費狀況有限 ，清潔人力也有調整，跟領犬員協調，在晚班值勤前半小時，將犬隻放出來運動，接著幫忙清理犬隻排泄物，但此情形只維持2星期，從1月初到上星期，經費人力重新做調整，這星期開始領犬員已不用再幫忙清理。

至於強迫錄音自白部分，翁壹姿表示，報導出來後，有收到通報指出，媒體預定要拍攝檢疫犬值勤， 是為了瞭解實際狀況，要求領犬員提供書面資料說明，但後來考量領犬員還在工作，書面耗費時間還要趕回辦公事打字，加上通訊設備發達，就用錄音方式。

翁壹姿指出，錄音是想要和領犬員了解當天採訪狀況，但後原本預定要採訪的媒體也沒出現，領犬員也沒有被拍攝跟訪問到，針對此爆料後續也沒再追究。翁壹姿強調，錄音自白是誤會，純粹了解採訪狀況。

其他人也看了...

農委會遭爆「高官震怒」強迫領犬員自白 黃國昌火大：有事找我