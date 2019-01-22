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時代力量新黨魁熱門人選　邱顯智、林昶佐、柯一正被點名接棒

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▲▼邱顯智、林昶佐、柯一正。（合成圖／《ETtoday新聞雲》資料照、記者黃克翔攝、桃園電影節提供）

▲邱顯智、林昶佐、柯一正。（合成圖／《ETtoday新聞雲》資料照、記者黃克翔攝、桃園電影節提供）

政治中心／綜合報導

時代力量立委黃國昌辭黨主席，並表示不再參選黨主席，目前傳出立委林昶佐、新竹黨部主委邱顯智、導演柯一正被點名接棒黨主席，其中邱顯志則被視為接棒黨主席的熱門人選。黨內將在2月1日由15人的決策委員會透過互推的方式，共同推出1位黨主席。

時代力量發言人李兆立表示，時代力量是採黨代表制，雖然黃國昌被稱為黨主席，但其實和黨內其他成員如林昶佐、邱顯智，「都是平行的，無所謂誰管理誰的問題」；而針對黨內挺柯、友柯的路線，他認為，黃國昌也許早已預料這件事，「覺得說既然是這樣的話，就完全退出，讓下一任決策委員決策這件事情」，憂慮小黨可能會變成一人政黨，因此才決定卸下黨務。

時力21日公布64位決策委員選舉名單，已登記參選的包括林昶佐、徐永明、洪慈庸和高潞·以用·巴魕剌都，另外，時力新竹黨部主委邱顯智、黨秘書長陳惠敏、導演柯一正、新科議員吳韋達、北市議員選舉失利的吳錚，以及政治評論家、輔大哲學系助理教授周偉航（人渣文本）等也表態參選。

黃國昌宣布辭黨主席後，下階段將會回歸立委本分，繼續專業問政，監督行政部門，但不會接下黨團總召，也不會參選2020總統；至於會不會參選立委或投入不分區立委？他沒有正面回應，僅說「至今還沒有清楚答案」。

黃國昌表示，時代力量是民主政黨，絕非一人政黨，期待更多優秀人才能實際參與黨務推動；反觀藍綠之外的政黨發展軌跡，通常存在著萬年黨主席，他認為時代力量不會也非這樣的政黨。

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關鍵字：時代力量,邱顯智,黃國昌

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