不用跑監理所！以後「新車領牌」可線上辦　還能直接把車牌送到家

▲以往民眾新車領牌得赴監理所辦理，台北市區監理所規劃推動線上申辦，並直接把車牌配送到府。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台北市區監理所強化新車領牌業務，與政府各機關政府各機關及民間單位大規模資訊整合，規劃推動新車領牌無紙化及新車領牌網路申辦。未來民眾在家使用自然人憑證就可以上網申辦新領牌照業務，並可結合現有的監理服務網車牌選號、標牌作業，申辦完成後，監理所還會搭配物流直接將車牌配送到府，不用親自跑監理所辦理，預計下半年上線。

台北市區監理所所長袁國治說，今年起，台北市區監理所簡化監理機關新車審核作業流程，花費很大力氣進行政府各機關及民間單位，包含財政部電子發票、警政署車輛防竊辨識碼完工證明、產險公司強制責任保險證及車安中心檢驗合格證等，大規模資訊整合。第一階段先推行新車領牌無紙化作業流程，改以電子化傳輸及自動化審核作業，降低審核時間與錯誤率，預計於今年6月完成上線。

▲監理所新車請領牌照作業以後可線上辦，申辦完成後，監理所將搭配物流直接把車牌送到家。（圖／記者賴文萱攝）

第二階段將進一步推動新車領牌網路申辦服務，民眾未來可在家使用自然人憑證於監理服務網申辦，並結合現有的監理服務網車牌選號及標牌作業，不用親自跑監理所，就能選到喜歡的號牌。申請完成後，監理所將搭配物流業者，直接把車牌配送到府。該服務預計今年下半年從台北市區監理所率先試辦，未來看試辦成果，再逐步推廣至其他地區監理所站。

▲台北市區監理所所長袁國治（左）。（圖／記者賴文萱攝）

另外，該計畫後續也將搭配內政部109年全面換發國民晶片身分證政策（身分證、自然人憑證兩證合一），實施後每一位國民均能於監理服務網線上申辦新車領牌，可大幅提升申辦速度。

根據統計，台北市區監理所107年新車領牌件數達14萬件，其中民眾以選號方式領牌4萬8千件。袁國治說，未來新車領牌啟動線上申辦後，因可省下到監理所等候辦理的時間，預期會有不少民眾改為線上領牌，另外，配送運費也將由監理所自行吸收。