託友照顧女兒！送毒品當托嬰費還一起吸　害發展遲緩惡母慘了　

▲台南地檢署偵辦2名幼童遭毒品二手煙危害，依妨害幼童發育罪等罪嫌將顏姓母親及4名友人起訴。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

顏姓女子及其友人共5人，同住一起吸毒，造成顏女2名未滿3歲的幼童，長時間與吸毒成年人同住，在未被任何隔離防護的情況下，直接暴露於毒品煙霧中，毛髮檢驗驗出多種毒品反應，其中1名幼童甚至已出現語言及動作發展遲緩。台南地檢署調查後，認定顏女提供毒品為代價找友人幫忙照顧女兒犯行明確，依妨害幼童發育罪等罪嫌將5人起訴。

檢方指出，顏姓女子2021年10月及2023年2月，分別產下顏下、黃姓女童後未善盡保護責任，反而將孩子分別交由4名吸毒友人照顧，不僅提供毒品作為托嬰代價，自己也多次前往同住、探視。期間，屋內成人長期施用甲基安非他命、海洛因及愷他命，5人明知毒品煙霧可能危害幼童身心發育，仍刻意漠視孩子就在身旁。

毒煙環繞生活空間 幼童被迫吸入

起訴書指出，2023年3月至5月間，顏姓女子與李姓、洪姓友人，在台南市北區住處內，以玻璃球燒烤方式吸食甲基安非他命，當時年僅1歲多的黃姓幼童就在屋內活動，近距離吸入毒品二手毒菸。直到市府社工訪視介入緊急安置後，幼童2023年5月5日經台南市政府向始南地院聲請緊急安置後，自幼童頭髮檢驗甲基安非他命濃度達2919pg/mg、安非他命濃度達62pg/mg，濃度明顯異常。

醫療評估也顯示，該名幼童已有語言發展遲緩、粗大動作發展遲緩等情形，符合混合性發展遲緩症狀，檢方認定已實質妨害其身心健全與自然發育。

1歲女童驗出6種毒品反應

另一名年僅1歲多的女童，處境更加駭人。檢方查出，顏姓女子與林姓、蘇姓友人，在台南北區及永康區多處住處內，不僅吸食甲基安非他命，還施用海洛因及愷他命。幼童長時間與毒品共處一室，完全未被隔離。經檢驗，該名幼童毛髮中，驗出6-乙醯嗎啡濃度達172pg/mg、嗎啡濃度達72pg/mg、甲基安非他命濃度達3955pg/mg、安非他命濃度達130pg/mg、愷他命濃度達13269pg/mg、去甲基愷他命濃度達791pg/mg等多達6種毒品反應，足以認定已對身心發育造成實質危害。

檢方認定「不確定故意」 依法提起公訴

台南地檢署指出，被告等人均明知毒品危害性，亦可預見幼童在同一空間內接觸毒品煙霧，可能造成發育損害，卻仍為滿足吸毒快感而放任結果發生，依法認定具有妨害未滿18歲幼童身心健全或發育之不確定故意。全案由台南市政府社會局通報後啟動偵辦，檢方偵查終結，依違反家庭暴力防治法及相關刑責，對顏姓母親及4名友人提起公訴，後續將由法院審理。

台南市社會局指出，該案原為他縣市政府服務案件，因女童母親居無定所，台南市社會局應他縣市政府請求於2022年7月18日協助訪視關懷女童家戶；復於2023年再度應同一縣市政府請求協助查訪女童下落，獲悉2名女童分別由本轄不同友人照顧。為維護2童人身安全，台南市社會局積極查找並循線瞭解2童受照顧處所，於2023年5月5日緊急安置2童。

社會局安置2童後即積極媒合醫療、早期療育等資源，協助兒少健全成長，並同時蒐集毒品檢驗報告等相關事證於2023年8月15日提出獨立告訴，由台南地檢署偵辦。該2童迄今由替代照顧資源穩定照顧中，發展狀況良好。