早晚急凍！彰化48小時105人緊急送醫　6長輩無呼吸心跳

▲彰化縣48小時105人急病送醫，6人無呼吸心跳。（資料圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大陸冷氣團發威，加上輻射冷卻效應，全台各地早晚氣溫明顯偏低。彰化縣消防局統計，1月11日上午8點至13日上午8點的短短48小時內，有105人因急性不適緊急送醫，其中更有6人到院前已失去呼吸心跳（OHCA），情況危急。醫師鄭重警告，低溫是心血管的「隱形殺手」，尤其清晨與深夜的致命溫差，長輩與慢性病患者千萬不可輕忽。

寒流發威急救案件暴增

根據彰化縣消防局緊急救護統計，這48小時內的105件急病救護案件，讓救護人員疲於奔命。其中最令人擔憂的是6起到院前心肺功能停止（OHCA）的案例，6名患者平均年齡高達76歲，且發作時間都集中在氣溫更低的下午、深夜或清晨。

▲病患送醫畫面。（資料圖／消防提供，下同）

案例包括埔心鄉一名85歲老翁以及二林鎮一名71歲婦人，2名長者都是在清晨失去呼吸心跳送醫急救。雖然無法直接斷定所有病例都與低溫有關，但發病時間與低溫時段高度重疊，警示意味濃厚。

針對這波急救潮，彰化基督教醫院體系發言人、心臟血管內科醫師陳美綾指出，低溫會導致血管收縮、血壓上升，大幅增加心肌梗塞與中風的風險。她特別叮嚀，患有心臟病、高血壓的民眾必須提高警覺，除了嚴格遵守服藥、定期量測血壓外，保暖措施絕不能馬虎。

「帽子、圍巾、口罩」是出門的必備三寶。最重要的是，一定要定期測量血壓、心跳，且藥物一定要定期服用，才能保護自己的心血管健康。如果出現任何胸悶、胸痛、呼吸喘或全身不適的狀況，一定要立即就醫。