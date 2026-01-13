警告川普政府！　伊朗最高領袖「用俄語發文」：美國嚴重失算

記者吳美依／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）11日罕見對美國發出嚴厲警告，在社群平台使用俄語發文表示，「美國現在對伊朗態度嚴重失算」，數小時後又貼文強調，華府過去因「誤判」而遭遇挫敗，未來也將因「錯誤計畫」再度失利。

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

伊朗靠攏俄羅斯 兩國形成反美陣線

分析人士表示，伊朗政權面臨國內示威浪潮、川普口頭威脅升級之際，哈米尼選擇使用俄語警告華府，凸顯了德黑蘭向莫斯科加速靠攏，兩國站在同一陣線對抗美國的立場。事實上，俄羅斯仰賴伊朗無人機等軍備支援烏克蘭戰爭，德黑蘭內部不穩，恐對克里姆林宮造成嚴重後果。

區域和平經濟安全組織執行長、英國查塔姆研究所副研究員史維特洛娃（Ksenia Svetlova）表示，儘管執行起來有些笨拙，但語言的選擇說明了一切。哈米尼發布的俄語非常糟糕，更像是Google翻譯的成果，但考量近年伊俄緊密合作，他選擇以俄語發文並不令人意外。

▼ 普丁與哈米尼合影。（圖／達志影像／美聯社）

示威延燒 美國制裁外交手段齊發

伊朗反政府示威持續延燒，由於當局大規模斷網及封鎖資訊，各界估算的死亡人數相差很大。美國人權活動新聞社（HRANA）統計至少544人喪生，反對派團體NCRI宣稱超過3000人被殺害，甚至有外媒認為，截至10日恐已攀升至6000人死亡。

美國總統川普11日被問及伊朗是否跨越紅線時回應，「他們似乎開始這麼做了，一些不該被殺害的人遭到殺害。這些人很暴力，我不確定他們是不是領導人，或者只是靠暴力統治，但我們非常嚴肅看待這件事」，強調正在研擬「非常強硬的選項」。他已於12日宣布，任何與伊朗進行商業往來的國家，所有與美業務都會加徵25％關稅。

德黑蘭指控華府干預，並警告任何軍事行動都會招致針對該區域美軍與盟友的報復。與此同時，伊朗仍希望保持外交管道暢通，外交部發言人巴蓋（Esmaeil Baghaei）12日證實，外長阿拉奇（Abbas Araghchi）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）保持積極聯繫。Axios報導，阿拉奇周末主動聯絡魏科夫。