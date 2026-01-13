夫遭判刑不想坐牢！潛逃出境10年未返台　妻離婚成功分得2422萬元

▲夫遭判刑潛逃出境未返台，妻離婚成功分得2422萬財產。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一對結婚46年的夫妻，因丈夫犯下業務侵占案件判有期徒刑2年6月確定，但是丈夫不想坐牢，於是逃亡出境超過10年未返台，妻子訴請離婚，並請求給付婚後剩餘財產差額2分之1，新竹地院調查後判准離婚，且男方應給付女方2422萬8942元。

根據判決，新竹一對夫妻於1989年結婚，育有4名子女皆已成年，婚後男方忙於自身事業應酬，家中大小事務皆由女方一肩扛起。男方2010年因業務侵占案件，業經高等法院判處有期徒刑2年6月確定。但男子不願入監執行，故失蹤逃亡10年以上，女子請求判決准予離婚，雙方財產差額2分之1即為2424萬2625元，請求男方應給付雙方婚後剩餘財產差額2分之1即2424萬2625元。

法院調查，男子因業務侵占案件，經判處有期徒刑2年6月確定，然因未到案執行，經新竹地方檢察署於2013年1月22日發布通緝迄今，且於2012年出境後即未再返台，雙方分居迄今已逾10年，夫妻情份已盡，難期繼續共處，實已構成婚姻難以維持重大事由，准雙方離婚。



至於法定財產關係消滅時，夫或妻現存婚後財產，扣除婚姻關係存續中所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。

女方婚後財產為187萬0038.82元，男方婚後財產則為5032萬7923元，故剩餘財產差額半數為2422萬8942元，判決男方應給付女方2422萬8942元。