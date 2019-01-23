中風並非老年人專利　青壯三高族群都要留意

▲▼腦中風一般好發年齡層約為60歲以上，但近年隨三高族年輕化，青壯年人亦有可能發生，定期量血壓是掌握身體狀況的不二法門。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

近日強烈冷氣團報到，氣溫下探10度，天氣冷、溫差大正是中風的好發季節，羅東博愛醫院在2018年12月初，接獲2名未滿30歲年輕男性，因中風而送醫的案例，醫師提醒，近來國人飲食和生活習慣不佳，中風已非老年人專利，年輕人亦有可能遭中風突襲，定期量血壓是掌握身體狀況的不二法門。

2018年12月初，羅東博愛醫院陸續收治兩名年輕男性病人，雙雙因中風而入院治療，兩名男性皆不滿30歲，因長期值夜班、飲食習慣不佳，偏好高油高鹽，加上抽菸且無固定運動習慣，成為高血糖、高血壓、高血脂的三高一族。

兩名病人皆發生突然講不出話、昏迷不醒、肢體癱瘓的症狀，遭親友緊急送醫，經羅東博愛醫院神經外科主治醫師杜肇偉診治後，發現病因是俗稱腦中風的「自發性腦出血」。

羅東博愛醫院表示，腦出血分為外傷性腦出血和自發性腦出血（腦中風），後者係因腦退化、血管脆弱導致血管破裂，一般好發年齡層約為60歲以上，佔比達5成；因兩名男性病人年紀輕，實屬罕見，經醫師杜肇偉進一步診斷，發現病人長期忽視高血壓，疏於就醫導致病發。

「高血壓是身體警訊，長期輕忽恐成隱形殺手。」杜肇偉醫師表示，近年因國人飲食習慣、生活習慣不佳，「三高」越趨年輕化，若是遇季節交替、氣溫冷熱急遽變化，導致血管收縮、血壓升高，中風發生機率也可能提高。同時，抽菸、飲酒、沒有運動習慣、作息日夜顛倒也是誘發中風的危險因子。

杜肇偉提醒，高血壓並不能只靠吃藥控制，最重要的是定期量血壓，每天早晚定時各1次，養成習慣監測自己的身體狀況，若是發現連續多天血壓居高不下，就必須及早就醫，記錄下的血壓數值，是醫師診斷參考的依據。

腦中風是臺灣10大死因的第4名，腦中風病人1／3恢復良好，1／3會遺留下影響日常生活或工作的後遺症，另1／3會導致嚴重殘障或死亡。身邊親友若突然出現一側手腳無力、臉歪嘴斜、口齒不清等症狀，便極有可能是中風，也須盡快送醫急救。

羅東博愛醫院「腦中風暨腦血管介入治療中心」擁有當地唯一可執行動脈血栓移除術的團隊，能將部分腦梗塞治療黃金時間延長至腦中風發生的24小時內，並可為腦中風病患提供完整復健，該院亦設置腦中風急性後期照護病房，提供病人短期且密集的復健治療，並與長照復能訓練無縫接軌。