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日本第2黑道進軍LINE商店！旗下成員賣貼圖　警憂「收保護費」

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▲▼日本黑道出貼圖，警方懷疑藉此收保護費。（圖／翻攝自推特）

▲日本黑道出貼圖，警方懷疑藉此收保護費。（圖／翻攝自推特）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

通訊軟體「LINE」自開放一般民眾創作貼圖後，不少創作者靠著販賣貼圖打開知名度，甚至成為網紅。日本近日傳出暴力團成員販賣貼圖，恐涉嫌非法獲利，立刻引來警察調查。警方主張，由於只要是LINE使用者，皆可購買貼圖，因此販售含有暴力團相關內容的貼圖，會增加年輕族群接觸暴力團的機會，同時也擔心此舉根本是變相的「收保護費」。

據livedoor報導，這組貼圖內容包括「現在和大哥在一起」、「現在在總部」、「跟上頭確認一下」、「今天誰總部值勤？」、「讓小弟去」等與暴力團組織有密切相關的文字，是由一名隸屬住吉會旗下團體的40多歲男性，曾在2018年3月因恐嚇奪取友人的100萬日圓，遭到警方逮捕。

據了解，「住吉會」與山口組、稻川會是日本最大的3個黑幫，主要在關東地區活動。

值得注意的是，相對於一般貼圖價錢多半落在新台幣30至60元，這名男性的貼圖價錢則設定成LINE貼圖的最大值600日圓（約169元台幣）。調查人員主張，由於LINE公司會回饋部分收入給貼圖創作者，故若暴力團成員強迫相關人員購買貼圖，很有可能成為實質的「保護費」，也就是成為黑幫用來掩飾自己收取保護費的新渠道。

LINE公司則表示，一旦查明該貼圖的製作者為暴力團成員等反社會勢力，便會下架相關貼圖，同時停用創作者的帳號。

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關鍵字：黑道,黑幫,住吉會,貼圖,日韓要聞

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