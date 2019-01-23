土耳其、以色列總理刷存在感「10年挑戰」！小男孩po照諷戰火無情

▲10年的戰爭帶走無數人的生命，更敦促人們關注戰爭的殘酷。（圖翻攝自紅十字會推特）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

最近最火熱的議題非「10年挑戰」（#10yearschallenge）莫屬，就是把自己10年前的照片和今年2019的照片並排作對比，看看10年間的差距有多大！不只瘋迷全球網友，連甚至連伊斯蘭的政治人物都競相刷存在感，藉機宣傳政績，然而許多民眾貼出的今昔對比照卻讓人心酸，家園遭戰火摧折，孩童的臉上沒有笑容，戰爭帶來的傷痕取而代之。

綜合外媒報導，土耳其執政黨「正義與發展黨」（AKP）18日在官方Instagram帳號上貼出總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的10年挑戰照片，2009年的相片中，時任土國總理的艾爾多安將一名小女嬰抱在懷中；到了2019年，從總理轉任總統的艾爾多安在相同地點拍下照片，只是從變成了小女孩，象徵時間的流逝。

10年時光讓嬰兒平安成長，土耳其卻始終由艾爾多安掌控。土國在2017年通過修憲公投，更讓他一躍成為大權在握的「超級總統」，若艾爾多安在下屆大選又連任成功，更可掌權至2028年，完成連續執政的「20年挑戰」。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在推特上利用10年挑戰對巴勒斯坦「宣戰」，趙遍是以色列與埃及位於西奈半島邊界的10年對照圖，；巴勒斯坦的網友也非省油的燈，立刻PO出自以色列1948年建國以來，巴勒斯坦國土不斷縮小的對比圖來反擊，抗議以色列常年對巴勒斯坦領土的壓榨。

許多政治人物過10年依然坐享高位，但對飽受戰爭折磨的中東人民來說，10挑戰的對比，凸顯的是戰火下的毀命性後果。葉門前首都沙那（Sanaa）的舊城區，因為獨特的建築風貌被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，可惜2015年爆發至今的內戰未歇，還被沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國聯軍空襲，美麗的古城早就淪為廢墟。

位於敘利亞北部的拉卡（Raqqa）2014年遭伊斯蘭國（IS）占領後，稱為「首都」，直接成為歐美聯軍的空襲目標，致力揭露IS在當地暴行的公民記者組織「拉卡正悄然地被屠殺」（RBSS）16日分享數張拉卡的10年對照圖，多彩的城市被塵土掩蓋，徒留斷垣殘壁。

Sanaa #Yemen pic.twitter.com/WohjhXYuXO — Nadwa Dawsari (@Ndawsari) 2019年1月17日

10年前，阿勒坡（Aleppo）是敘利亞的人口第一大城，商業發展相當繁榮，卻在2011年敘利亞爆發內戰後，成為政府軍與反抗軍的必爭之地，因盛產大理石而被稱為「白色城市」，從此變成烽火連綿的血腥之地。兩軍不斷交火下，整座城市被無情蹂躪，數不清的無辜民眾在空襲狂轟下喪生。

國際紅十字會（ICRC）17日在推特發布巴塞爾（Basel）的10年對比照，左側的相片中，年幼的巴塞爾坐在椅子上，與一般小男孩無異；10年後，長成少年的巴塞爾以相似姿態留影，臉上卻有好幾條傷疤，仔細一看，戰爭已帶走他的右手臂。在這張令人心碎的照片下，國際紅十字會寫道，「這就是戰爭10年來給我們的挑戰。」