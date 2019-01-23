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剛簽下6億天價合約！英超球星薩拉墜機...恐已罹難

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▲▼英超球員搭飛機時不性遇難。（圖／達志影像／美聯社）

▲英薩拉搭乘飛機時不幸遇難。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

一架從法國飛往英國的輕型飛機，在當地時間21日晚間在英吉利海峽失聯，機上2人生死未卜，包括英超球隊加的夫城（Cardiff City）的前鋒薩拉（Emiliano Sala）也在機上。協助搜索的救難人員表示，「擔心最糟的情況發生」。

據BBC SPORT報導，28歲的阿根廷球星薩拉才剛以破紀錄的轉會費1500英鎊（約5.9億元台幣）和英超球隊加地夫城簽約，在告別法國前隊友後，打算搭乘飛機飛到新俱樂部時，卻不幸遇難。他於21日晚間成坐一駕單渦輪飛機，從法國西北部的南特飛往威爾斯（Wales）時，沿途經過海峽群島（the Channel Islands）附近時，突然從雷達上消失。

飛機消失的地點距離奧爾德尼島（Alderney）大約15英里（24公里），由於風太大，導致海面波濤洶湧，週二（22日）來自海峽群島空中搜索隊與英法聯合搜救隊，始終一無所獲。海峽群島空中搜索隊的費茲傑羅（John Fitzgerald）接受法新社訪問時表示，「很遺憾的，我們擔心最糟的情況發生…目前的海水溫度實在太冰冷了。」

費茲傑羅說，「如果飛機是失控著落，機身會解體，這種情況下是毫無希望的。」他強調，唯一希望是飛機在有控制的情況下進行迫降，「海上迫降是有生存希望的，但天色昏暗情況下難度很高，最最理想狀況是在海浪間降落。」「如果是計劃性迫降，他們會備好救生艇…就有希望生存。」但截至22日傍晚救援行動仍在進行，隨著夜晚來臨，海岸防衛隊也在重新評估相關計畫。

▼球迷送上黃花一起集氣。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼英超球員搭飛機時不性遇難。（圖／達志影像／美聯社）

薩拉自2015年從波爾多（Bordeaux）加盟到南特隊後，為南特隊踢進42個球。本賽季在法國頂級聯賽中，只有2名球員的進球比薩拉多，分別是「天才新秀」基立安•姆巴普（Kylian Mbappe）（14個）和尼古拉斯•佩佩（Nicolas Pepe）（13個）。

▲▼英超球員搭飛機時不性遇難。（圖／達志影像／美聯社）

▲小球迷也心痛。（圖／達志影像／美聯社）

這位阿根廷球員原本有望在下週二（29日）的阿森納（Arsenal）英超聯賽中，為新加盟的加地夫隊踢開第一腳。薩拉在登機前還曾透過推特貼出自己與法國南特隊的照片，現在看來相當讓人心碎，標題為，「最後一張，再見了。」

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關鍵字：阿根廷,薩拉,足球,Emiliano Sala

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