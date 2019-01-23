北韓秘密飛彈基地「新五里」曝光　南韓駁美智庫報告：早就有了

NEW from @BeyondCSISKorea: Located 212 kilometers north of the DMZ, Sino-ri (신오리) is an operational missile base that houses a regiment-sized unit equipped with Nodong-1/-2 medium-range ballistic missiles.



Read the report: https://t.co/bmZIeh6TVG pic.twitter.com/gfNGGnEreR — CSIS (@CSIS) 2019年1月21日

國際中心／綜合報導

美國外交政策智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近日發現北韓還有一處秘密飛彈基地，共計北韓境內目前已經有多達20座未經公開的飛彈基地。但南韓軍方人士對此表示，CSIS指稱的基地一直以來都受到南韓及美國當局密切關注，並非「秘密」，但沒有透露該基地的具體資訊。

根據CSIS研究團隊「跨越緯線」（Beyond Parallel）21日發布的報告，新發現的基地名為新五里（신오리），為人民軍戰略火箭「蘆洞1號」中程導彈連隊總部，位於南北韓非軍事區（DMZ）以北約212公里處。文中指出，北韓軍方在此研發各類射程可達南韓、日本以及關島的彈道飛彈。

研究作者車維德（Victor Cha）認為，新五里飛彈基地是北韓戰略飛彈武力的重要支柱，即便金正恩已經在國際媒體面前摧毀核設施，實則依然擁有作戰能力。研究團隊預估，北韓目前擁有20個未公開的飛彈基地，以持續發展彈道飛彈，其中新五里便是該計畫中歷史最悠久的基地之一。

但南韓負責陸海空三軍作戰指揮和監督的聯合參謀本部人士22日對此表示，新五里的存在早就不是秘密，南韓媒體過去也曾多次提及蘆洞導彈基地。另一方面，《韓聯社》指出，新五里導彈基地部署中程彈道導彈（MRBM），但沒有中遠端彈道導彈（IRBM）及洲際彈道導彈（ICBM）。