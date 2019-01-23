7歲遭毆打、17歲被性侵！奧運榮耀的背後　女運動員揭體壇黑暗面

▲風光得獎的背後，是無人知曉的血淚。（圖／志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

南韓在競速滑冰項目的成就舉世聞名，不過年輕選手在場上風光得獎的背後，卻是不為人知的性暴力威脅。已為國摘下2面奧運金牌的女子短道滑冰隊長沈錫希日前便出面爆料，自己的「受訓經歷」，就是常期遭教練毆打、性侵害。關注年輕滑冰好手的南韓組織「團結年輕選手」（Solidarity for Young Skaters）21日指出，事實上受害人不只有沈錫希，另有至少5名滑冰女運動員都有被教練性侵的經驗。

據《時代雜誌》報導，南韓運動圈競爭激烈，好不容易踏入體育界的少年、少女，更必須咬牙撐過嚴苛的訓練過程，其中包括承受與教練的高度支配關係，女運動員們為了完成體育夢，還得隱忍教練的身心虐待。

報導稱，專家表示由於運動員必須住在選手宿舍，一天24都受到教練的絕對管制，因此女運動員被虐是時有所聞。運動員多半從小就會放棄接受正規學校教育，所以能選擇的職業也很少，導致他們難以抵抗與逃脫不公平的待遇。

南韓社會把奪牌成就視為民族驕傲，重視奪牌與否的同時，並不會在意運動員的受訓過程有多殘酷。直到最近年輕一代的運動員勇於發聲，才讓南韓社會了解，這些追逐夢想的年輕孩子獨自吞下多少血淚。

Coach Cho Jae-Beom Sexually Assaulted Speed Skater Shim Suk-Hee in 4 Different Locations https://t.co/u7enCgH2B8 pic.twitter.com/AkXSFYltiw — Kpoplove (@kpoplove_com) 2019年1月15日

21歲滑冰選手沈錫希（Shim Suk-hee，音譯）在2014年與2018年冬奧奪得女子短道競速滑冰金牌，目前正在為2019年ISU競速滑冰世界盃做閉關訓練。沈錫希1月8日出面指控，自17歲起就多次遭到前國家隊教練趙宰範性侵、施暴，一直持續到去年1月，即平昌冬奧舉行前一個月。

趙宰範是沈錫希的啟蒙教練，從7歲開始師徒關係。沈錫希在訴狀中指出，曾在韓國體育大學冰場教練更衣室、泰陵選手村和鎮川選手村冰場更衣室等地受到侵犯，就連準備國際比賽進行集訓期間也曾遭受性侵。

2018年1月，沈錫希因為被趙宰範毆打，離開了鎮川選手村，毆打選手一事才曝光。沈錫希接受KBS電視台採訪時表示，自己平白無故遭受教練多次毆打，像是突然被教練襲擊倒地後、拖至儲物櫃下，或是用滑冰工具襲擊，致使額頭破裂流血、打斷手指。

▲南韓體壇爆發「#MeToo」運動，21歲滑冰選手沈錫希指控長期遭教練性侵。（圖／志影像／美聯社）

趙宰範去年因對沈錫希等4名運動員施暴，被判處10個月徒刑，沈錫希日前追加提告性侵罪，「我公開自己的經歷，為的就是希望將來體育界，不再有像我一樣的受害人。」目前有超過26萬人向青瓦台請願加長趙宰範的刑期，趙宰範的委任律師則否認性侵指控。

南韓體壇高壓的訓練文化為人所詬病，2018年起陸續有教練的離譜事跡被揭發，像是奪得平昌冬奧銀牌的南韓女子冰壺隊出面指控，多名前教練在訓練過程中時常語言暴力，甚至侵吞國家給予的奪牌獎金。柔道、跆拳道和摔角領域的女運動員也紛紛跳出來揭露遭教練多次性侵，「#MeToo」運動席捲整個南韓體壇。

沈錫希公開指控的前幾小時，大韓體育會還宣稱反性暴力有成，結果馬上被事實打臉。總統文在寅14日悲痛表示，「這顯露了我們國家作為體育強國的榮耀下，竟掩蓋了這麼羞恥的事。」南韓政府誓言要全面徹查體壇的性犯罪案件，防止學校聘僱有前科的教練。

▼前國家隊教練、冰上聯盟副主席全明奎，被指控在國際賽事上利用裙帶關係，重用自己較為青睞的教練與選手。（圖／達志影像／美聯社）