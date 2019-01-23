貿易戰談判有變數！美股道瓊收盤大跌301點　結束4天連漲

▲美股在假期過後大跌。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美股22日結束假期後，三大指數都以下跌作收，道瓊指數在開盤後就暴跌，一度瀉了462點，最後收盤時稍稍回升，收在24404點，跌了301點或1.22%，結束連4天的上漲氣勢；標準普爾指數收在2632點，微跌了37點或1.42%；納指收在7020點，下跌136點或1.91%，盤中一度跌穿七千點大關。

國際貨幣基金組織(IMF)在本月初再次調低對今年全球經濟增長的預測，去年10月預估為3.7%，又再度調降為3.5%，是三年來最緩慢的成長。該組織也警告，若是貿易戰持續加劇，可能還會再度往下調。

另外，中美貿易戰雙方仍未達協議，也造成市場緊張。中國政府日前公布數據指出，中國2018年的經濟成長率為6.6%，雖然符合分析師的期待，但卻是該國28年來成長率最低的一次。全國聯盟（National Alliance）首席市場策略師霍根（Art Hogan）認為，這是市場最大的恐懼，但目前根本無法可解。

美國財經媒體「CNBC」引述消息來源報導指出，白宮主動取消了本月底中國國務院副總理劉鶴的訪美行程，因為白宮認為，劉鶴無法在智慧財產權保護方面提出具體方案，因此建議「無須前往訪問」。不過，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）隨後出面駁斥，劉鶴的訪問行程並未被取消，讓股市稍微回溫。