「水果之王榴槤」吃太多　印尼男血壓狂飆血管爆裂猝死

▲ 榴槤的口感和味道相當特別。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

熱帶水果榴槤因獨特的氣味聞名，許多人遠遠聞到就忍不住皺眉，始終不敢嘗試，卻也有不少擁護者熱愛其特殊的味道和口感，只是礙於榴槤熱量和糖分高，不能一次攝取過多。印尼日前就有一名原先就患有高血壓的5旬男子，某天晚上吃下大量榴槤後突然死亡。

《雅加達郵報》報導，丹格朗一名小型公車司機19日被人發現陳屍在自己的車內；警方懷疑，死因是他過度食用榴槤。調查指出，死者是現年53歲的埃迪（Adie），患有高血壓，18日晚間死前吃了大量榴槤。他的友人隔天遍尋不著埃迪，在他的車上找到人時便發現他已經死亡。

南丹格朗警察刑事調查組組長亞歷山大（Alexander Yuriko）20日指出，埃迪死於高血壓和榴蓮，導致他的血管破裂和鼻子出血，「從我們的調查結果看來，死者沒有遭受虐待的跡象。我們也從他的家人和目擊者得知，他患有高血壓。」

許多人認為，大量食用榴蓮會引發高血壓。印尼大學營養專家瑪麗亞（Marya W. Haryono）受訪時表示，針對健康人體的研究顯示，只要食用500克榴槤，血壓就會提高。她說明，儘管這項研究仍需要更多證據，榴蓮也含有良好的脂肪酸，但鉀含量也相對較高，因此可能導致高血壓。